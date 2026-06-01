El llamado del Presidente Kast a todas las fuerzas políticas: “Los chilenos nos eligieron para solucionar los problemas (…) tenemos que avanzar rápido”

Durante su Cuenta Pública de este 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast comenzó su intervención haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas del país.

En su alocución, el mandatario aseguró que “esta tarde quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, a todas las representadas en este Congreso, porque los chilenos nos eligieron, incluso a aquellos que pensamos todo distinto, pero nos eligieron para solucionar los problemas”.

“Esos problemas que nos aquejan, esos problemas que aquejan y hacen sufrir a tantos compatriotas. Y no tenemos tiempo que perder. Tenemos que avanzar y rápido”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “juntos podemos transformar este Congreso en un puente, ese puente que Chile necesita, pero un puente que hay que atravesar con velocidad, esa velocidad que requiere la urgencia y la emergencia”.

Posteriormente, apuntó que “aquí no les pido que pensemos igual. Claramente, no pensamos igual en varios temas, pero sí les pido que pensemos en Chile y que fortalezcamos la democracia con buen debate, con un debate de altura, con propuestas concretas que se vayan presentando y se vayan discutiendo”.

“Lo que les pido es algo simple, pero muy urgente. Que las grandes causas de Chile, como la seguridad, el empleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otras cosas, sean prioridad y nos pongamos siempre a disposición de la ciudadanía y pongamos al país por delante. Mantengamos la unidad en lo esencial y no nos perdamos en debates superficiales, en descalificaciones personales. Tenemos una gran oportunidad de cambiar el destino de nuestra patria, y los chilenos sabrán reconocer y agradecer a quienes estuvimos a la altura”, remató el Presidente Kast.