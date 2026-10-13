El llamado de Sauerbaum a la oposición por expulsiones: “Que pongan los votos donde pone las palabras”

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, solicitó a la oposición respaldar el proyecto que busca ampliar el plazo de detención a migrantes para realizar expulsiones administrativas y apoyar el aumento de recursos dentro de la Ley de Presupuesto 2027.

La solicitud llega tras el rechazo de la reforma constitucional en el Congreso el pasado 22 de septiembre y que el Gobierno del presidente José Antonio Kast decidiera insistir en el Senado para su aprobación.

Cabe destacar que, al tratarse de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo, esta puede volver a discusión siempre y cuando cuente con el apoyo de dos tercios del Senado. A diferencia de una propuesta por parte de parlamentarios, que debe esperar el plazo de un año para volver a pasar por la Cámara si es rechazada.

“A la oposición que ponga los votos donde pone las palabras”

Sauerbaum señaló que “contar con solo cinco días para expulsar a migrantes irregulares notificados de expulsión no es sencillo”.

Continúo explicando las diferentes dificultades que requiere concretar estas expulsiones.

“La PDI debe notificarlo y, por lo tanto, ubicarlo para cumplir con el trámite, detenerlo, confirmar que tenga su documentación, y, de lo contrario, hay que hacer el trámite con el consulado de su país y esperar que no aparezca un recurso que impida que se pueda dar cumplimiento a su expulsión. Y, por último, si todo esto sale bien, comprar los pasajes y concretar la salida del país”, enfatizó.

Agregó que “cinco días es un tiempo muy escaso para dar cumplimiento, entre otras cosas, a los 46.000 decretos de expulsión que nos dejó el gobierno anterior. Necesitamos tiempo para dar cumplimiento a lo que nos pidió el presidente Kast”.

En esta línea, solicitó la disposición de la oposición frente a este proyecto de la ampliación de plazo de detención, como también frente a la Ley de Presupuestos para el año 2027.

“Le pedimos a la oposición que ponga los votos donde pone las palabras. Nos han exigido mayor eficiencia en las expulsiones. Le pedimos también que apruebe estos aumentos de cinco días, pero también que aumente los recursos que hemos presentado en la ley de presupuesto, que aumenta los recursos de expulsiones en más de un 190%”, concluyó Sauerbaum.