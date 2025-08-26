“El gobierno militar fue una dictadura”: Senador Cruz-Coke intenta cerrar polémica tras dichos sobre el régimen de parte de integrantes del comité político de Matthei

"Damos por cerrado el tema, nosotros tenemos claro que fue una dictadura y que hoy día el país está concentrado en lo que va a suceder de aquí a los próximos 50 años", remarcó el senador de Evópoli, que integra el comité político de la campaña presidencial.

El equipo de Evelyn Matthei intenta cerrar el flanco que se abrió en torno a la dictadura de Augusto Pinochet, tras las recientes declaraciones de Juan Sutil, Guillermo Ramírez y José García Ruminot.

Y es que hace algunos días, el empresario dijo en CNN Chile que él no consideraba como “dictadura” el régimen militar que vivió el país durante 17 años. Y en Tolerancia Cero, el presidente de la UDI evitó decir cómo califica la dictadura.

A ello se suman los dichos del senador García Ruminot, quien señaló a Cooperativa: “Para mí (la denominación adecuada) es gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos”.

Lee también: “No voy a responder esa pregunta ahora”: Ramírez evita decir cómo califica la dictadura militar tras dichos de Sutil

Este martes, la abanderada de Chile Vamos sostuvo una reunión con los miembros de su comité político, quienes abordaron las declaraciones.

“Es importante no remitirnos 50 años hacia atrás, el gobierno militar fue una dictadura, eso quiero que lo tengamos claro“, afirmó el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli).

Y recordó una declaración del Senado “que fue muy valiosa, reconociendo que había sido una dictadura. Hoy día los chilenos nos están pidiendo que miremos hacia el futuro, no sirven este tipo de polémicas artificiales cuando tenemos hoy problemas de empleo…”.

“Tanto las declaraciones de las conmemoraciones o de la conmemoración de los 50 años nos señalan a todo evento que es un tema absolutamente superado. Yo creo que fue una dictadura y hay que cerrar ese tema porque no tiene que ver hoy día con las inquietudes de hace 50 años, sino cómo queremos construir un país hacia adelante“, insistió el parlamentario.

“Damos por cerrado el tema, nosotros tenemos claro que fue una dictadura y que hoy día el país está concentrado en lo que va a suceder de aquí a los próximos 50 años”, zanjó.