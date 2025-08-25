“No voy a responder esa pregunta ahora”: Ramírez evita decir cómo califica la dictadura militar tras dichos de Sutil

En Tolerancia Cero el diputado y presidente de la UDI fue consultado sobre su opinión tras el flanco que reabrió el miembro del comando de Matthei, asegurando que independiente del rótulo que reciba el régimen militar, condena las violaciones a los derechos humanos vividas durante ese periodo.

Un flanco que parecía resuelto en el equipo de Evelyn Matthei volvió a abrirse cuando su jefe estratégico, Juan Sutil, comentó que él no consideraba como “dictadura” el régimen militar que vivió el país durante 17 años.

Las palabras del expresidente de la CPC resurgieron un problema en el que ya se había metido la propia candidata al asegurar que hubo muertes “inevitables” durante el inicio de la dictadura militar.

Sobre esto habló el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en un nuevo Tolerancia Cero, donde más que definirse por uno u otro concepto para referirse a lo ocurrido entre el 73 y el 90, optó por referirse a las violaciones a los derechos humanos que condena.

“Si digo que es una dictadura estoy contradiciendo al jefe de campaña; si digo que no es una dictadura me meto en un problema gigantesco. Entonces en vez de calificarlo, lo voy a describir: fue un gobierno autoritario en el que hubo violaciones a los derechos humanos que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si son de izquierda o derecha, condenables”, respondió Ramírez.

Ante la insistencia del panel sobre por qué evitar calificarlo de una u otra manera, el parlamentario gremilista dijo que no respondería esta pregunta ahora. “Si digo A, hay una fisura dentro del comando. Si digo B…”, esbozó. “No quiero hacer noticia de este tema”.