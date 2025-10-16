¿El Frente Amplio de la derecha?: La crítica reiterada que se ha levantado contra Republicanos por “superioridad moral”

Distintos personeros de oposición al Gobierno, desde Demócratas hasta la UDI, han apuntado contra el partido de José Antonio Kast por el tono que han tenido las últimas semanas en su campaña.

Durante las últimas semanas, se han intensificado las críticas contra el Partido Republicano y los integrantes del círculo del candidato presidencial, José Antonio Kast, a raíz del tono de algunas intervenciones que han realizado.

Incluso la tregua firmada entre Kast y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei -que se pactó públicamente durante el debate presidencial de Enade 2025- no duró más de 24 horas luego de una polémica en relación con el fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

¿Jaime Guzmán militaría en el Partido Republicano?

En diálogo con CNN Prime, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”.

#CNNPrime | Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/4xJe4H3hoB — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2025

Sus dichos -realizados solo horas después de la tregua pactada entre Matthei y Kast- generaron una respuesta inmediata en la UDI. El senador Juan Antonio Coloma señaló que “Ruth Hurtado nunca conoció a Jaime Guzmán, no conoció sus reflexiones, sus puntos de vista, su sabiduría, su coherencia (…) si estuviera vivo, no me cabe duda que estaría en la UDI”.

Además, se refirió a la columna escrita por el principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos” y en la que se refería en duros términos a algunas situaciones relacionadas con los funcionarios públicos.

Respecto a esto, Coloma apuntó: “Refleja una peligrosa superioridad moral similar a la del Frente Amplio“.

Las comparaciones con el Frente Amplio

Llamativamente, Coloma no ha sido el primero en comparar a la colectividad republicana con el partido del Presidente Gabriel Boric.

Durante esta semana, el alcalde de Ñuñoa y excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, aseguró -en diálogo con La Tercera– que “la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, ya nos demostró lo malo que hace la superioridad moral en general”.

Además, Sichel replicó que al final “esto es la otra cara de la moneda del Frente Amplio y yo veo el mismo fenómeno“.

No solo Coloma y Sichel manifestaron esta comparación. La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, también criticó a Republicanos, luego que la propia Ruth Hurtado señalara que había militantes, incluso de Demócratas, que estarían apoyando a Kast en primera vuelta.

Junto con emplazarlos a “dejar la soberbia”, Rincón señaló en Radio Pauta que “ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral”.