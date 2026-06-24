El duro reproche de Contraloría por situación de niños haitianos: Abrió sumarios en Migraciones, PDI y Subsecretaría de la Niñez

Contraloría se pronunció respecto a las deficiencias del Programa de Reunificación Familiar de menores procedentes de Haití en Chile, instruyendo sumarios administrativos contra el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

A través de un comunicado publicado este miércoles, señalaron que el Informe Final 541-2025 determinó vulneraciones normativas, falta de coordinación interinstitucional y un débil control interno en la fiscalización de los vuelos chárter que trasladaron a niños y adolescentes.

Entre las acciones derivadas, el ente fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público debido a la filtración de datos sensibles y ordenó un examen de cuentas por la ausencia de sanciones pecuniarias a una aerolínea.

Asimismo, se dispuso la implementación de un sistema de seguimiento activo por parte de las oficinas locales para verificar que no se hayan vulnerado los derechos de los menores de edad.

La auditoría detectó la validación de certificados vencidos, la ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum sin atribuciones que rebajó las exigencias legales de ingreso.

El informe concluye que la PDI operaba con instructivos parciales y errores de registro, mientras que el SERMIG aprobó permisos migratorios omitiendo la revisión de antecedentes esenciales como el informe policial.