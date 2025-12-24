El duro informe del PC donde apunta al comando de Jara por la derrota contra Kast: “La campaña comenzó a perder sello, identidad y consistencia”

El documento fue trabajado previamente por la comisión política del partido, que integran figuras que estuvieron en el comando de Jara, como la secretaria general, Bárbara Figueroa; el jefe de estrategia de primarias y el balotaje, Daniel Núñez; el encargado operativo, Javier Albornoz, y el integrante del equipo de despliegue de Jara, Óscar Aroca.

Un duro informe aprobó el Partido Comunista en donde se sacaron conclusiones de lo que fue la derrota electoral de la candidata Jeannette Jara frente a José Antonio Kast.

En ese sentido, el texto, de 15 páginas al que tuvo acceso La Tercera, da cuenta de una serie de cuestionamientos y críticas al comando de la exministra del Trabajo.

Los principales dardos fueron dirigidos a Darío Quiroga y el rol que jugó. “No se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando, lo que derivó en improvisaciones y un relato que no lograba tener la consistencia que demostramos en la primaria”, se indicó en el texto.

“Contar con un comando donde gran parte de sus integrantes no tenían experiencia en campañas presidenciales, no permitió que se tomasen decisiones rápidas y efectivas para corregir los déficits ni actuar con celeridad en una estrategia para llegar a los nuevos votantes, votante obligado o indeciso”, se añadió.

En ese sentido, los comunistas cuestionaron que “los déficits en el relato comunicacional reflejaban de manera nítida esta tensión. La campaña comenzó a perder sello, identidad y consistencia, llevando incluso a disminuir la adhesión a nuestra candidatura. Puso bajo sospecha el atributo de credibilidad que nuestra candidatura había logrado consolidar”.

Además, se cuestionó que “mientras la derecha aprendió de las estrategias digitales de sus aliados en el mundo, nosotros tuvimos una estrategia digital que no logró ser suficientemente efectiva para captar nuevos votantes”.