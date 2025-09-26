El dramático relato de víctima de violento turbazo en Peñalolén: “Me amenazaron con que me apuñalarían”

El hecho se registró alrededor de las 04:00 horas en la vivienda ubicada en calle Martín Rivas, hasta donde llegaron cinco sujetos encapuchados.

El dueño de casa que fue víctima de un violento asalto la madrugada de este viernes en la comuna de Peñalolén relató los minutos de terror que vivió él y su familia.

El hecho se registró alrededor de las 04:00 horas en la vivienda ubicada en calle Martín Rivas, hasta donde llegaron cinco sujetos encapuchados que forzaron los accesos para ingresar.

“Me amenazaron con que me apuñalarían”

“Estábamos durmiendo, golpean la puerta, ladra el perro. Yo llego a la puerta y ahí entran. Tres personas se abalanzaron sobre mí con destornilladores y me redujeron. No opuse resistencia, nada, ya estaban adentro”, partió relatando el dueño de casa.

Los asaltantes irrumpieron buscando objetos de valor y apuntaron directamente a su vehículo. “Buscan el vehículo, joyas. No sé por qué pensaban que uno tiene joyas, pero no tenemos joyas. Se llevaron el notebook, pero eso fue lo de menos”, contó, señalando que los delincuentes permanecieron largo rato dentro de la vivienda.

El robo se complicó porque los antisociales no lograban abrir el portón de salida. “Les costaba salir, el portón es muy difícil de abrir. Me amenazaron a mí y a mi familia de que si no abrían el portón me vendrían a apuñalar”.

En la casa estaban también su esposa y sus hijos, quienes vivieron la angustia desde distintas habitaciones. “Mi señora estaba abajo con mi bebé de un año y medio. Y arriba estaban mis hijos menores de edad de 13 y 10 años. Después (los delincuentes) subieron, arriba no encontraron nada, porque son puras cosas de niños”.

El hombre dijo haber sido maniatado mientras los asaltantes, con el rostro cubierto, registraban el lugar. “Todos de mi porte, algunos aprendiendo, otros sabían qué hacer. Por la jerga, todos chilenos, pueden ser de 16 o 17 años”.