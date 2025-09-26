País policial

El dramático relato de víctima de violento turbazo en Peñalolén: “Me amenazaron con que me apuñalarían”

Por CNN Chile

26.09.2025 / 12:03

{alt}

El hecho se registró alrededor de las 04:00 horas en la vivienda ubicada en calle Martín Rivas, hasta donde llegaron cinco sujetos encapuchados.

El dueño de casa que fue víctima de un violento asalto la madrugada de este viernes en la comuna de Peñalolén relató los minutos de terror que vivió él y su familia.

El hecho se registró alrededor de las 04:00 horas en la vivienda ubicada en calle Martín Rivas, hasta donde llegaron cinco sujetos encapuchados que forzaron los accesos para ingresar.

“Me amenazaron con que me apuñalarían”

“Estábamos durmiendo, golpean la puerta, ladra el perro. Yo llego a la puerta y ahí entran. Tres personas se abalanzaron sobre mí con destornilladores y me redujeron. No opuse resistencia, nada, ya estaban adentro”, partió relatando el dueño de casa.

Los asaltantes irrumpieron buscando objetos de valor y apuntaron directamente a su vehículo. “Buscan el vehículo, joyas. No sé por qué pensaban que uno tiene joyas, pero no tenemos joyas. Se llevaron el notebook, pero eso fue lo de menos”, contó, señalando que los delincuentes permanecieron largo rato dentro de la vivienda.

El robo se complicó porque los antisociales no lograban abrir el portón de salida. “Les costaba salir, el portón es muy difícil de abrir. Me amenazaron a mí y a mi familia de que si no abrían el portón me vendrían a apuñalar”.

En la casa estaban también su esposa y sus hijos, quienes vivieron la angustia desde distintas habitaciones. “Mi señora estaba abajo con mi bebé de un año y medio. Y arriba estaban mis hijos menores de edad de 13 y 10 años. Después (los delincuentes) subieron, arriba no encontraron nada, porque son puras cosas de niños”.

El hombre dijo haber sido maniatado mientras los asaltantes, con el rostro cubierto, registraban el lugar. “Todos de mi porte, algunos aprendiendo, otros sabían qué hacer. Por la jerga, todos chilenos, pueden ser de 16 o 17 años”.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

País Montes emplaza a Matthei tras dichos sobre cifras fiscales mentirosas: "Si tiene alguna denuncia, que la entregue"
¿El inicio del fin? La tarjeta SIM pierde espacio en Chile con el iPhone 17 y abre paso definitivo a la eSIM
Ñuñoa: Caída de árbol genera suspensión del tránsito en Irarrázaval con Marchant Pereira
Condenan a Ripley a pagar millonaria multa por guardia que acusó erróneamente de robo a adulta mayor: Mujer terminó lesionada
La UEFA se reunirá para evaluar participación de Israel en competiciones internacionales
Jennifer Lawrence rompe el silencio sobre Gaza: "No es menos que un genocidio y es inaceptable"