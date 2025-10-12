El dolor de Jara con el PC: “Nunca había visto una especie de campaña orquestada para denostar mi militancia”

La candidata del oficialismo afirmó que "los partidos, en general, siempre tienen el desafío de actuar conforme a sus tiempos, si no se convierten en piezas de museo".

La candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara abordó diversos temas de la contingencia política y aseguró que su principal contendor en el camino a La Moneda, José Antonio Kast, no ganará en las elecciones de noviembre.

La exministra del Trabajo de Gabriel Boric dio una entrevista a La Tercera a raíz de un libro biográfico que se acaba de publicar. En dicha conversación aborda aspectos del texto, como los comicios presidenciales y las tensiones al interior del PC.

Sobre el Partido Comunista, Jara afirmó que sintió “dolor” cuando, desde la tienda en la que milita desde los 15 años, se intentó cuestionar su militancia. Pero también fue consultada por la tensión al interior de la tienda por su candidatura y el “fuego amigo” que Daniel Jadue ha protagonizado.

“Yo creo que las elecciones que se dan en los partidos, primero, siempre tensionan, porque evidentemente hay visiones que por más similares que sean en el principio o tronco común, que nos mueve a todos, igual hay formas distintas de cuál es el camino que uno cree que se debe seguir para hacer esos cambios. Desde ese punto de vista lo desdramatizo. Sí lo que un poco se refleja en el libro es que nunca había visto una especie de campaña orquestada para denostar mi militancia. Me dolió mucho. Siempre esos ataques son anónimos, ¿no? Nunca había visto algo así”, afirmó.

Sobre las diferencias generacionales que se viven al interior de la tienda comunista, Jara aseguró que “creo que se ha levantado mucho la discusión si las diferencias que hay en el Partido Comunista son generacionales o no. Y aunque siempre decimos que no, evidentemente las trayectorias de vida influyen. No todos han tenido el mismo pasado, ni la misma vivencia, ni los mismos dolores que ha vivido mucha gente en el PC que le tocó vivir en plena dictadura. Pero hoy día estamos todos muy concentrados en poder construir una unidad amplia, y ahí no veo ninguna diferencia”.

“Los partidos, en general, siempre tienen el desafío de actuar conforme a sus tiempos, si no se convierten en piezas de museo. Y lo que hacemos es actuar en política en función de los tiempos que viven”, cerró Jara.