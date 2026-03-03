El deterioro en las relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la antesala del cambio de mando

El reciente fracaso en la última reunión programada entre Gabriel Boric y José Antonio Kast por la polémica del cable submarino chino, saco a flote las diferencias entre ambos, lo que ha terminado en la suspensión de bilaterales entre la administración saliente y entrante.

Tan solo resta una semana para el cambio de mando en el que el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, dejará el cargo para que lo asuma el mandatario electo, José Antonio Kast.

Casi tres meses después de haber ganado la segunda vuelta, las relaciones entre ambos se han ido deteriorando, lo que se reflejó en el encuentro de este martes en el Palacio de La Moneda, donde se terminaron cancelando las reuniones con los ministros entrantes y salientes

El proceso del cambio de mando comenzó con el llamado de Boric aKast la tarde del 14 de diciembre, luego de que este último fuera elegido en las urnas como el futuro presidente de Chile. En dicha llamada, Boric felicitó a Kast y lo dejo invitado para su primera reunión al siguiente día en La Moneda.

La mañana del lunes 15 de diciembre, Kast llegó al palacio de Gobierno en compañía de su esposa María Pía Adriasola, para reunirse con el jefe de Estado. Tras este encuentro, la autoridad electa catalogó su conversación con Boric como “muy positiva y muy republicana”.

Mientras que Boric en dicha instancia afirmó: “Más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado”. Asimismo, expresó su disposición a compartir aprendizajes y experiencias de su administración, subrayando la importancia de una transición ordenada y ejemplar.

La “norma de amarre” y Venezuela: Los primeros cruces

Ya a comienzos de 2026, en enero, Kast endureció el tono respecto al proyecto de ley de reajuste del sector público y lo calificó como la “norma de amarre”.

“Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile, si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”, afirmó Kast en ese entonces.

Asimismo, las declaraciones de Boric sobre los denominados”líderes serviles” frente a Donald Trump en el contexto de la captura de Nicolás Maduro y la intervención en Venezuela, tensionaron aún más las relaciones entre el presidente entrante y saliente por la postura que debía tener Chile en materia de política exterior.

“Un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”, dijo Boric respecto a la situación en Venezuela.

Incendios en el sur y el debate por el gobierno de emergencia

La emergencia nacional por los incendios forestales en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía, obligó a ambos a buscar la manera de trabajar en conjunto, pero la manera de tratar la situación generó diversos cruces entre ambos mandatarios y sus futuros colaboradores.

“Yo le diría a la ministra Camila Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega, lo que es político es que ella vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya”, declaró en CNN Chile Radio Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, en el marco de los incendios forestales.

La secretaria de Estado respondió a las palabras de Poduje y enfatizó: “Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces o de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente”.

En esa línea, el titular del Interior, Álvaro Elizalde comentó en CNN Chile Radio: “Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

El quiebre entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

El reciente fracaso en la última reunión programada entre Gabriel Boric y José Antonio Kast por la polémica del cable submarino chino, dejó en evidencia sus diversos estilos para establecer puentes de comunicación.

Ricardo Lagos fue el último mandatario en entregar la banda presidencial a alguien de su mismo sector. Desde entonces, la alternancia ha sido permanente, pero siempre con la cordialidad primando.