Kast pone término a traspaso con el Gobierno y afirma que Presidente Boric “le esbozó” situación del cable chino pero sin detalles

En medio del quiebre de relaciones con el actual Gobierno, Kast además anunció que le pondrá término al proceso de traspaso con la actual administración "porque no confiamos en la información que se está entregando".

Durante la mañana de este martes se produjo un hecho inédito en el marco de las reuniones agendadas entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast.

Esto, luego que el próximo mandatario suspendiera la reunión pactada para hoy, luego que le exigiera retractarse de sus dichos al Presidente en ejercicio.

Fue el propio Presidente Boric el que realizó un punto de prensa tras la abrupta cancelación de la reunión, y aseguró que el Presidente electo le “exigió” que se retractara de sus dichos, cosa que el Mandatario descartó.

Luego de la cancelada reunión, desde la Oficina del Presidente Electo, Kast manifestó que “se ha dado una especie de controversia entre lo que es informar y lo que es enunciar. Con el Presidente Boric habíamos tenido tres encuentros previos, dos formales y otro sobre el traspaso de funciones”.

“Posteriormente a eso, el día 18 de febrero recibo una llamada del Presidente concordada a través de nuestros jefes de gabinetes. En principio la conversación iba a versar sobre la niñez. Durante la conversación, se abren los temas (…) y me plantea una situación sobre la regularización de migrantes, cuando le manifiesto que no va en la línea de lo que hemos sostenido en el tiempo. Luego una situación en La Araucanía”, acotó.

Respecto a la situación del cable con China, sostuvo que “finalmente me esboza una situación compleja respecto lo que es el denominado cable. Y situaciones complejas respecto a conversaciones de él y otras autoridades”.

Además, recalcó que “fueron temas que se enuncian“.

Bilateral de Transportes y Telecomunicaciones

En esa misma línea, Kast puntualizó que “lo curioso y lo que nos sorprende es que el día 13 de febrero se produce la reunión bilateral entre el ministro entrante y el ministro saliente de Transportes y Telecomunicaciones”.

“Si existe una materia importante, lo que habría esperado es que la información que se le entrega al ministro, se le señale que hay una situación que se vuelve a presentar. Pero nada de eso ocurre”, añadió.

Además, apuntó a que “tampoco, en la conversación que tenemos con el Presidente, se detalla la situación previa ocurrida sobre la firma del decreto que se retira y no se envía a la Contraloría“.

Anuncio de fuerza de trabajo

Finalmente, Kast anunció que le pone término al proceso de traspaso “porque no confiamos en la información que se está entregando”.

Detalló que “le solicité al ministro del Interior y al encargado del Segundo Piso que comiencen a organizar -más allá de lo que tienen a cargo- una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información en los ministerios, ver todo lo que sea de público conocimiento”.

“Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para tener la mayor cantidad de información y poder contrastarlo con lo que nos entreguen”, sentenció el presidente electo.