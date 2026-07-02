“El deterioro de las expectativas económicas se produjo por el shock de los precios de los combustibles”: Marcel advierte por cifras de estancamiento en Chile

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la situación del país en medio de las cifras macroeconómicas que se han entregado durante los últimos días.

El Banco Central reportó que el Imacec de mayo registró una caída de 0,9 %. De esta forma, se concretó un escenario de cinco meses consecutivos con caídas en el crecimiento.

En este contexto, en medio de cuestionamientos cruzados entre el Gobierno del Presidente Kast y la administración anterior, el extitular de Hacienda abordó los números rojos.

En conversación con Radio 13C, Marcel señaló sobre los últimos meses que “lo que estamos viendo este año es que —sobre todo el primer trimestre— estuvo muy afectado por restricciones o por fenómenos de lo que el Banco Central llama el lado de la ‘oferta‘. O sea, sector minero, agricultura, pesca, todos tuvieron cifras negativas por distintos factores. En el caso de la minería hemos tenido bajas importantes del rendimiento de la producción minera por baja de la ley del mineral. En agricultura, varios mercados han estado malos”.

Posteriormente, respecto a los meses siguientes, sostuvo que “el deterioro de las expectativas económicas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles“.

“Si uno ve cualquier encuesta en los últimos meses, se da cuenta que en marzo y principios de abril se produjo una caída que retrotrayó las expectativas a por lo menos dos años para atrás”, añadió.

Del mismo modo, destacó que “eso repercute en las decisiones de consumo de las personas. El consumo es, de cierta forma, el mayor componente de la demanda interna. Y uno lo ve en el desempeño del comercio y de los servicios”.

Finalmente, respecto a la decisión del Gobierno de Kast sobre el precio de las bencinas, indicó que “creo que cuando se activó la decisión de activar o no el MEPCO, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores”.