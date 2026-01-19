El despliegue en Lirquén para encontrar a las víctimas, una de las zonas más afectadas por los incendios

La jefa regional del Biobío, prefecta inspectora Claudia Chamorro, afirmó que el despliegue en Lirquén se ha enfocado en “contribuir en la investigación dispuesta por el Ministerio Público”.

Una de las zonas más afectadas por la emergencia de los incendios forestales ha sido Lirquén, no solo por la pérdida de viviendas, sino también por el número de personas fallecidas.

En conversación con CNN Chile, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que, en los casos de Penco, Punta de Parra y Lirquén, la particularidad del comportamiento del siniestro en estas zonas “ha arrojado que tengamos sectores donde se quemaron casas y no hay ningún fallecido, mientras que en otros sectores, como Lirquén, se concentró el número de víctimas fatales”.

“De los 18, 17 fueron hallados en Lirquén, en sectores como Ríos de Chile, calle Balmaceda, entre otros. La respuesta sobre por qué en algunos lugares las personas lograron salvar su vida y en otros no es parte de la investigación”, señaló.

En esa línea, y con los antecedentes existentes, Cartagena precisó que no se puede descartar que la cifra de fallecidos aumente. “Hay que enviar equipos especializados”, enfatizó.

En ese contexto, la jefa regional del Biobío, prefecta inspectora Claudia Chamorro, entregó información sobre el despliegue realizado desde la madrugada del sábado 17 de enero, cuando equipos policiales se trasladaron a la zona para ir en ayuda de la comunidad y “enfocarnos en la investigación dispuesta por el Ministerio Público y, por supuesto, contribuir a la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Entre los ejes de acción, detalló el apoyo en las evacuaciones, la búsqueda de personas desaparecidas y el “trabajo profesional técnico-científico por parte de la Brigada de Homicidios, que muy de la mano con el Ministerio Público se encuentra realizando las gestiones relacionadas con el hallazgo de cadáveres”.

Por otro lado, se refirió a la investigación sobre el origen de los siniestros, señalando que se ha desplegado un equipo con dedicación exclusiva para establecer las causas que provocaron la emergencia.

En esa línea, sostuvo que cuentan con el apoyo de la Brigada de Adiestramiento Canino y que también se ha prestado auxilio a los animales afectados.

Finalmente, indicó que se está proporcionando orientación y apoyo a las familias que aún no han podido localizar a sus seres queridos tras la tragedia.