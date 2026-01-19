Fiscalía “no descarta ninguna hipótesis” sobre la intencionalidad de los incendios en el Biobío y plantea posible aumento de personas fallecidas

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, profundizó en CNN Chile en las diligencias que se están desarrollando para investigar el origen de los incendios forestales en la región. Además, abordó el trabajo que se está realizando para la identificación de las víctimas.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, conversó en CNN Chile sobre las diligencias que se están desarrollando en la zona centro-sur tras la emergencia de incendios forestales.

En ese contexto, explicó que las prioridades están centradas en la investigación del origen del siniestro, en acompañar el trabajo policial para la identificación de las víctimas y en brindar apoyo a los familiares que han perdido a sus seres queridos en esta catástrofe.

“No damos por terminado el levantamiento de cuerpos, estamos desarrollando una investigación y vamos a hacer un trabajo de campo con antropología, porque podría haber más (decesos)”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que la situación de las personas desaparecidas es “dinámica”, debido al contexto de la emergencia, y que al cierre de esta nota cinco corresponderían a la Región del Biobío.

“Está todo el rato moviéndose. Nosotros hacemos un catastro en nuestro sistema de bitácora web, donde recibimos todas las denuncias, bajamos las que son de presunta desgracia y seleccionamos las que tienen que ver territorialmente con nosotros. Por otro lado, tenemos algunos cuerpos sin identificar. Entonces, tenemos que empezar este cruce de información”, detalló.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre el número de personas fallecidas, subrayó que “ha existido una conversación importante entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el Presidente Gabriel Boric, donde se ha acordado entre las autoridades que la única institución para hablar de los fallecidos somos nosotros, con la colaboración de las policías y el Servicio Médico Legal (SML)”.

“Nosotros tenemos reportados en este momento 18 fallecidos confirmados, en la cuenta de ayer, con los cuerpos en el SML. Existe un reporte en desarrollo de un número 19: nos avisaron que hallaron ciertos restos en un lugar determinado, se mandó a policía especializada y están en el proceso”, describió la persecutora.

Respecto a la situación de Lirquén, Penco y Punta de Parra, precisó que la particularidad del comportamiento del siniestro en estas zonas “ha arrojado que tengamos sectores donde se quemaron casas y no hay ningún fallecido, mientras que en otros sectores, como Lirquén, se concentró el número de víctimas fatales”.

“De los 18, 17 fueron hallados en Lirquén, en sectores como Ríos de Chile, calle Balmaceda, entre otros. La respuesta sobre por qué en algunos lugares las personas lograron salvar su vida y en otros no, es parte de la investigación”, reportó.

En esa línea, y con los antecedentes existentes, Cartagena precisó que no se puede descartar que la cifra de fallecidos aumente. “Hay que enviar equipos especializados”, enfatizó.

Por otro lado, adelantó que también existen casos de mayor complejidad. “Podemos llegar a tener restos sin identificar. Entonces ahí se procede al comparativo, donde la genética de todo lo encontrado se contrasta con la genética de quienes los buscan, y en el Registro Nacional de ADN se realizan los cruces para ver si hacen match”, explicó, y agregó que es “un proceso más largo”.

“La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis”

Al ser consultada sobre una eventual intencionalidad en el origen de los incendios, sostuvo que “la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis”, y explicó que el despliegue para resguardar los sitios del suceso, con el fin de no perder evidencia, fue de manera inmediata, trabajando en conjunto con herramientas tecnológicas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

“Siguen resguardados y es probable que se constituyan equipos en los lugares”, adelantó, y concluyó que hasta ahora no ha sido posible hacerlo debido a la expansión del fuego.

Mira aquí la entrevista completa