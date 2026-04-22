Van Klaveren apunta “pequeñez del Gobierno” al no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU: Es “un orgullo para Chile”

El excanciller publicó un mensaje en X después de la participación de Michelle Bachelet en los diálogos interactivos de la ONU y cuestionó la decisión del Gobierno de retirar el patrocinio chileno.

Alberto van Klaveren criticó la decisión del Gobierno de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de la presentación que la exmandataria realizó ante los Estados miembros del organismo.

El excanciller dio a conocer su opinión a través de un un mensaje publicado en su cuenta de X este miércoles.

“Notable participación de la ex Presidenta Michele Bachelet en la audiencia de candidatas a la SG de la ONU ayer. Un orgullo para el país. Qué contraste con la pequeñez del gobierno de retirar el apoyo a una candidata chilena sólida y respetada en el mundo”, escribió.

Notable participación de la ex Presidenta Michele Bachelet en la audiencia de candidatas a la SG de la ONU ayer. Un orgullo para el país. Qué contraste con la pequeñez del gobierno de retirar el apoyo a una candidata chilena sólida y respetada en el mundo. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) April 22, 2026

El comentario del exministro se produjo un día después de que Bachelet participara en los “diálogos interactivos” organizados por la Asamblea General de Naciones Unidas para las candidaturas a la próxima Secretaría General.

Estas audiencias se realizaron el 21 y 22 de abril y fueron concebidas como una instancia pública para que las y los postulantes expusieran su visión y respondieran preguntas de Estados miembros y sociedad civil.

La controversia política, por su parte, se arrastra desde el pasado 24 de marzo, cuando el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el patrocinio chileno a la postulación de Bachelet.

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En esa misma línea, el Ejecutivo justificó la decisión señalando que la candidatura era inviable en el escenario internacional. Sin embargo, pese a ello, la exmandataria mantuvo su carrera con el respaldo de Brasil y México, países que siguen sosteniendo formalmente su nominación.

Tras su presentación el martes, en tanto, Bachelet cuestionó la explicación oficial del Gobierno chileno y sostuvo que el retiro del respaldo obedecía a “razones políticas”.

En un punto de prensa, afirmó que el argumento de la “fragmentación de candidatos” no coincidía con la realidad. Esto, porque actualmente compiten cuatro postulantes, una cifra menor a la del proceso de 2016, cuando hubo trece aspirantes.