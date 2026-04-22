Mundo bloqueo israelí

Ejército israelí investiga ataque que hirió a dos periodistas en Líbano y niega impedir rescate

Por CNN Chile

22.04.2026 / 15:06

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Las reporteras Amal Khalil y Zeinab Faraj permanecen rodeadas por tropas israelíes tras el bombardeo a un vehículo en la localidad de At Tiri. El incidente ocurre en medio de una frágil tregua de diez días que ya suma más de 220 violaciones.

(EFE) – El Ejército israelí afirmó este miércoles que no obstaculiza el acceso de equipos de rescate a dos periodistas heridas durante un ataque aéreo en el sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que sus tropas identificaron dos vehículos que habrían salido de una estructura atribuida a Hizbulá y que los ocupantes cruzaron la línea divisoria, interpretado como una “amenaza inmediata”. La Fuerza Aérea bombardeó uno de los vehículos y luego la estructura.

Periodistas heridas y contexto de violencia

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) identificó a las periodistas asediadas como Amal Khalil, del diario Al Akhbar, y Zeinab Faraj, presentadora de televisión. El medio estatal reportó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado para evacuarlas, pero permanecen “rodeadas” por el ejército israelí. El ataque ocurre tras la muerte de tres periodistas en un bombardeo el pasado 28 de marzo.

A pesar de una tregua de diez días acordada entre Líbano e Israel tras reuniones en Washington, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones desde su entrada en vigor, incluyendo 52 ataques de artillería.

Las negociaciones entre ambas delegaciones se reanudarán este jueves en la capital estadounidense. Las FDI afirmaron que investigan el incidente y que no tienen como objetivo a periodistas.

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