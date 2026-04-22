Incrementa la temperatura en la zona centro y se esperan lluvias en el sur | CNN Tiempo

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Para este jueves 23 de abril se espera un leve incremento de las temperaturas en la zona centro del país. En el caso de Santiago, la máxima llegará hasta los 23 °C, pero se tendrá una mañana fría con una mínima de 8 °C.

La máxima en la capital se mantendrá hasta este fin de semana, pero desde el viernes se espera que el cielo esté parcialmente nublado.

También aumentarán las temperaturas en el norte del país, pero se mantendrán por debajo de los 26 °C. Las máximas llegarán a: 19 °C en Antofagasta, 24 °C en Arica y 25 °C tanto en Iquique como en Copiapó.

Se esperan nuevas precipitaciones para Puerto Aysén y Puerto Montt durante la jornada, ambos teniendo una temperatura que alcanzará los 11 °C y 15 °C respectivamente.

El panorama cambia para Temuco y Valdivia, que tendrán un cielo soleado, pero con máximas bajas que rondarán los 16 °C.