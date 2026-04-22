País josé antonio kast

“Era más barato comernos un sanguchito…”: Kast responde con ironía a críticas por reunión con excompañeros y alude a Manouchehri

Por Arelí Zúñiga

22.04.2026 / 17:54

{alt}

Durante su exposición en el seminario organizado por BTG Pactual Chile, el mandatario no eludió el tema y lanzó una serie de comentarios que generaron risas entre los asistentes.

El presidente José Antonio Kast abordó este miércoles con tono irónico la polémica por el almuerzo con excompañeros de la universidad realizado en el Palacio de La Moneda, defendiendo la decisión y poniendo el foco en criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos.

Durante su exposición en el seminario organizado por BTG Pactual Chile, el mandatario no eludió el tema y lanzó una serie de comentarios que generaron risas entre los asistentes.

“Tenemos que luchar contra una burocracia, contra el uso ineficiente de los recursos, en contra de la incertidumbre y el estancamiento. Les hemos pedido a los más de mil auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol (…). Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores“, inició diciendo.

“Eso es un recado para mi amigo, Daniel (Manouchehri). Que a todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro (en La Moneda) que irnos a comer un sanguchito a un restaurant, porque la movilización, solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro”, añadió, haciendo referencia al oficio de Contraloría solicitado por la senadora Daniela Cicardini y los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Nelson Venegas.

En esa misma línea, Kast ironizó con las críticas, asegurando que tomará medidas simbólicas: “No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”, dijo.

“Vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día”, agregó.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

País Manouchehri por "chiste" de Kast sobre almuerzo con excompañeros en La Moneda: "Como humorista es un muy mal presidente"
Excanciller Valdés asegura que el gobierno "desea que le vaya mal" a Bachelet y acusa "sabotaje" a su candidatura a la ONU
Crecer al 4%, subsidio al empleo de las Pymes y destrabar permisos: Los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional
"No ha habido instrucción de este ministro": Rabat responde tras acusaciones de cambio criterio en el Programa de Derechos Humanos
“Hay más dosis de suspenso”: ¿Cómo se elige al nuevo secretario general de la ONU y a quiénes apoyan las potencias mundiales?
“Era más barato comernos un sanguchito...”: Kast responde con ironía a críticas por reunión con excompañeros y alude a Manouchehri