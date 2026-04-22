Excanciller Valdés asegura que el gobierno “desea que le vaya mal” a Bachelet y acusa “sabotaje” a su candidatura a la ONU

El exministro de Relaciones Exteriores también arremetió contra el canciller Pérez Mackenna por no mantener la "actitud neutral" que el Gobierno prometió. "Se está diciendo cada dos semanas que la presidenta Bachelet ya tiene perdida la candidatura y que hay una dispersión de candidatos, lo que es falso".

Este lunes, el exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, acusó al Gobierno de intentar “sabotear” la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En una entrevista con T13, Valdés aseguró que la administración de José Antonio Kast “desea que le vaya mal” a Bachelet y afirmó que existen dos razones para acusar al Gobierno de un posible boicot a la candidatura de la exmandataria.

Señaló que una de ellas es el retiro del apoyo a su candidatura, un hecho inédito en las Naciones Unidas que “va a quedar en la historia como un momento muy penoso y lamentable de la política exterior de Chile“.

El otro motivo es que desde el Gobierno continúan reiterando que la candidatura de Bachelet no tendrá éxito: “Se sigue insistiendo en que la candidatura va a perder, incluso después de que ayer ella hizo una performance de extraordinaria calidad, en la que mostró la fuerza que tiene desde el punto de vista de la experiencia, de quién es y de la tradición de una persona que tiene dos presidencias de un país”.

Además, arremetió contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, por no mantener la “actitud neutral” que el Gobierno prometió a la expresidenta si decidía continuar con su postulación.

“Esa neutralidad no es tal si el canciller está diciendo cada dos semanas que la presidenta Bachelet ya tiene perdida la candidatura y que hay una dispersión de candidatos, lo que es falso”, señaló.

Valdés asegura que Bachelet tiene “posibilidades” de llegar a la ONU

En conversación con CNN Chile hace algunos días, el exministro de Relaciones Exteriores del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle planteó que la exmandataria tiene “posibilidades” para dirigir la ONU.

Al ser consultado por la opción de que Estados Unidos vete la candidatura, indicó que “existe la posibilidad de que no lo haga si se da cuenta de que el apoyo a Michelle Bachelet en la Asamblea General es muy vasto”.

#ToleranciaCero | Juan Gabriel Valdés, exembajador de Chile en Estados Unidos, afirma que expresidenta Bachelet tiene “posibilidades” de llegar a la ONU: “Si su apoyo en la Asamblea es vasto, EE. UU. podría no vetar”. 📡 https://t.co/Pw7zFmiHbt

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Exembajador califica de “persecución política” sumario de Cancillería a funcionarios

Valdés también se refirió a la instrucción de Cancillería de abrir un sumario contra funcionarios en la ONU por eventuales gestiones a favor de la candidatura de Michelle Bachelet, y denunció que se trata de una persecución ideológica.

“Es una decisión extraordinariamente equivocada, que insinúa una persecución ideológica, porque no hay base alguna para acusar a los funcionarios“, aseguró.

Agregó que los investigados solo estaban comunicando a las respectivas delegaciones la decisión del presidente de restar su respaldo a la candidatura de la expresidenta.