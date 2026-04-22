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Bachelet dice que el Gobierno le quitó apoyo a su candidatura por razones políticas | CNN Prime

Por CNN Chile

22.04.2026 / 16:28

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El gobierno confirmó que mañana enviarán al Congreso el “proyecto de reconstrucción nacional”.
  • La expresidenta Michelle Bachelet dijo que el Gobierno le quitó el apoyo a su candidatura por la Secretaría General de la ONU por temas políticos.
  • La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de “escuelas protegidas”.
  • El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que extenderá el alto al fuego con Irán.

En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, respecto al ingreso del plan de reconstrucción al Congreso.

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