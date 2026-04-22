Bachelet dice que el Gobierno le quitó apoyo a su candidatura por razones políticas | CNN Prime
Por CNN Chile
22.04.2026 / 16:28
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El gobierno confirmó que mañana enviarán al Congreso el “proyecto de reconstrucción nacional”.
- La expresidenta Michelle Bachelet dijo que el Gobierno le quitó el apoyo a su candidatura por la Secretaría General de la ONU por temas políticos.
- La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de “escuelas protegidas”.
- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que extenderá el alto al fuego con Irán.
En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, respecto al ingreso del plan de reconstrucción al Congreso.