Bachelet dice que el Gobierno le quitó apoyo a su candidatura por razones políticas | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

El gobierno confirmó que mañana enviarán al Congreso el “proyecto de reconstrucción nacional”.

La expresidenta Michelle Bachelet dijo que el Gobierno le quitó el apoyo a su candidatura por la Secretaría General de la ONU por temas políticos.

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de “escuelas protegidas”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que extenderá el alto al fuego con Irán.

En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, respecto al ingreso del plan de reconstrucción al Congreso.