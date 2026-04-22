Trump asegura que Irán suspendió ejecución de ocho mujeres tras su petición y vincula medida a negociaciones de paz

El presidente estadounidense escribió en Truth Social que cuatro de las manifestantes serán liberadas de inmediato y cuatro recibirán un mes de prisión. El mandatario adelantó que existe la posibilidad de retomar el diálogo con Teherán en Pakistán este viernes.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles la suspensión de la condena a muerte de ocho mujeres iraníes, luego de que él mismo pidiera públicamente su liberación un día antes.

En su cuenta de Truth Social, Trump calificó la noticia como “muy buenas noticias” y detalló que “cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión”. El mandatario agradeció a los líderes iraníes por “respetar mi solicitud” y vinculó el gesto a las negociaciones para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Posible reanudación del diálogo en Pakistán

Trump había escrito el martes que la liberación de las mujeres sería “un gran comienzo para nuestras negociaciones” , horas antes de que se conociera que el alto el fuego entre ambas naciones se volvía indefinido.

Este miércoles, el presidente declaró al diario The New York Post que “es posible” retomar las conversaciones de paz con Irán en Pakistán el próximo viernes, luego de versiones que apuntan a una reanudación del diálogo en las próximas 36 a 72 horas.

Hasta el cierre, las autoridades iraníes no se pronunciaron oficialmente sobre la suspensión de las ejecuciones ni sobre la atribución de Trump.