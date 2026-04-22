Trump denuncia “fraude” en referéndum de Virginia sin aportar pruebas y cuestiona redacción de la pregunta

El presidente estadounidense afirmó que hubo una "masiva irrupción de votos por correo" que favoreció a los demócratas. La nueva redistribución de distritos podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales a la oposición en la Cámara de Representantes.

(EFE) – El presidente Donald Trump denunció este miércoles un supuesto “fraude” en el referéndum celebrado en Virginia sobre la redistribución de distritos electorales, que dio la victoria a los demócratas con un 51,5% de los votos a favor.

Sin aportar pruebas, Trump sostuvo que los republicanos lideraban durante la jornada hasta que se produjo una “masiva irrupción de votos por correo” al final del recuento.

Impacto electoral y posible revisión judicial

La aprobación del nuevo mapa electoral podría favorecer a los demócratas con hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Virginia se suma a otros estados que han rediseñado sus distritos antes del plazo habitual de 2030, tras el movimiento impulsado por Texas en 2025. Trump calificó la redacción de la pregunta del referéndum como “deliberadamente ininteligible y engañosa” y expresó su confianza en que los tribunales “logren reparar esta parodia de ‘justicia'”.

La Corte Suprema aún podría anular el nuevo mapa, lo que supondría una ventaja para los republicanos a nivel nacional.