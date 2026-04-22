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Carabineros relanzó campaña de entrega voluntaria de armas de fuego: Procedimiento es anónimo

Por CNN Chile

22.04.2026 / 14:45

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Se pueden entregar armas inscritas o no inscritas, heredadas y artesanales, además de municiones y accesorios, según informó la institución policial.

Este miércoles en la explanada de la Plaza de Armas de Santiago, Carabineros relanzó la campaña “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

La iniciativa, que es impulsada por la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos, busca “reforzar el llamado a la ciudadanía a entregar armas de fuego de manera voluntaria, segura y responsable, en el marco de una estrategia preventiva orientada a disminuir riesgos para la comunidad”.

Desde la institución destacaron que la entrega de armas es totalmente anónima y que no contempla sanciones ni citaciones judiciales. Con esto se busca “facilitar la participación de la ciudadanía y promover una conducta responsable frente a la tenencia de estos elementos”.

¿Qué armas se pueden entregar?

Carabineros detalló que las personas pueden entregar armas que estén inscritas o no inscritas, heredadas y artesanales, además de municiones y accesorios.

Esto se puede hacer asistiendo a cualquier unidad policial del país o coordinando el retiro a domicilio en el número 800 377 707.

Cada una de las armas recibidas quedará registrada en un acta institucional, “asegurando su trazabilidad, para posteriormente ser inutilizada y destruida, evitando su eventual uso en hechos delictivos”.

De acuerdo a cifras de Carabineros, durante 2025 se recepcionaron 8.142 armas de manera voluntaria.

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