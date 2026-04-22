“Que el Presidente Kast actúe como jefe de Estado”: Senador Walker aborda candidatura de Bachelet ante la ONU

El senador llamó al Presidente a dejar de lado diferencias políticas y considerar el apoyo a la exmandataria, destacando su trayectoria y posicionamiento en la carrera internacional.

En una entrevista radial con La Mañana de Agricultura, el senador Matías Walker abordó la candidatura de Michelle Bachelet a un cargo en Naciones Unidas, planteando la necesidad de que el Gobierno adopte una postura institucional frente a este proceso.

En ese contexto, instó al Presidente José Antonio Kast a respaldar la opción de la exjefa de Estado.

Durante la conversación, el parlamentario destacó las credenciales de Bachelet en comparación con otros postulantes, subrayando su experiencia y reconocimiento internacional. “Yo siempre apoyo a los chilenos, entonces cuando llega un chileno en las semifinales, no tengo por dónde perderme. Yo sentí mucho orgullo de lo que fue la presentación de la expresidenta Bachelet; es, por lejos, de los cuatro candidatos la que tiene más pergaminos, mayor trayectoria”, afirmó.

Asimismo, valoró aspectos de su exposición, poniendo énfasis en principios que, a su juicio, trascienden posiciones políticas. “Me gustó mucho su compromiso con el valor universal de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, independientemente del signo político, con el libre comercio, con el multilateralismo, el respeto al medioambiente”, señaló.

Walker insistió en que este tipo de decisiones debe ser abordado desde una perspectiva país. “Estos temas tenemos que verlos como temas de Estado, no podemos verlos con las diferencias del pasado”, sostuvo.

El senador también se refirió a las posturas contrarias dentro del oficialismo, mencionando al liderazgo del Partido Republicano. “Yo entiendo que el presidente de Republicanos, Arturo Squella, le hable a su parcela y le haya pedido al Presidente Kast no apoyar la candidatura, pero yo espero, y todavía hay tiempo, que el Presidente Kast actúe como jefe de Estado”, indicó.

En esa línea, apeló a la opinión pública para reforzar su argumento. “Trate de interpretar a la mayoría de los chilenos que, de acuerdo a todas las encuestas, queremos apoyar la candidatura de la Presidenta Bachelet”, afirmó.

Finalmente, insistió en priorizar una lógica nacional por sobre consideraciones políticas. “Yo con mucho respeto le pido al Presidente Kast que en vista de estos nuevos antecedentes, de la sólida presentación que hizo la Presidenta Bachelet el día de ayer, que solo quedan cuatro candidatos, uno de ellos argentino, con todo respeto que me merece. ¿Cómo vamos a apoyar al argentino? Tenemos que apoyar al chileno, ¿no?”, agregó.

El legislador concluyó reiterando su expectativa de que el Ejecutivo reevalúe su postura. “Tenemos que ver esto con una mirada de Estado, tenemos que verlo sin mirar el espejo retrovisor, las diferencias del pasado. Esto no es un tema político-partidista. Entonces yo confío en que, con los nuevos antecedentes, el Presidente Kast podría apoyar a la Presidenta Bachelet”, cerró.