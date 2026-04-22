El pelaje de los perros en invierno: Mantenerlo sin descuidar la salud y el control de parásitos

Especialistas advierten que evitar cortes de pelo sin una mantención adecuada puede provocar nudos, irritaciones y favorecer la presencia de pulgas y garrapatas. La desparasitación mensual sigue siendo clave incluso en climas fríos.

Con la llegada del frío, el pelaje de los perros se vuelve más denso como mecanismo natural de protección. Muchos dueños optan por no cortarlo, pero los veterinarios advierten que un pelaje mal mantenido puede afectar la piel y facilitar la aparición de parásitos.

Diego Pincheira, médico veterinario de Zoetis, explica que “el pelaje cumple una función clave en la regulación térmica, por lo que no siempre es recomendable realizar cortes excesivos en invierno. Pero eso no significa que deba dejarse sin cuidado”.

Mantención y riesgo de parásitos

El especialista recomienda cepillado frecuente para evitar nudos, acumulación de suciedad y humedad. Un pelaje descuidado puede dificultar la detección de pulgas o garrapatas, retrasando su tratamiento. Pincheira enfatiza que “muchas personas piensan que en invierno los parásitos desaparecen, pero pueden mantenerse activos, especialmente en ambientes interiores con calefacción”.

La solución pasa por el uso de antiparasitarios de amplio espectro, de administración mensual, que protegen contra parásitos internos y externos durante todo el año. Así, el cuidado del pelaje y la desparasitación van de la mano para garantizar el bienestar de la mascota en la temporada invernal.