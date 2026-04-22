“Le entregamos a los docentes la facultad de tomar medidas inmediatas y obligatorias”: María Paz Arzola y plan Escuelas Protegidas

La ministra María Paz Arzola defendió la iniciativa y recalcó que busca entregar herramientas concretas a los docentes para actuar frente a situaciones de riesgo en los establecimientos.

El incremento de hechos de violencia en establecimientos educacionales ha marcado el debate en torno al proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que ya fue despachada al Senado y que el Gobierno considera prioritaria.

Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, reconoció en conversación con, Radio Duna, la complejidad del escenario actual. “Es un proyecto de ley sobre un tema del que no nos gustaría estar hablando, pero es una realidad”, afirmó, aludiendo a la presencia cada vez más visible de estos episodios en el sistema escolar.

La autoridad también entregó cifras para dimensionar el fenómeno. “El año 2025 hubo en promedio más de 40 delitos al día. Este es un problema que existía y que lamentablemente se ha hecho más frecuente en el tiempo”, indicó.

En paralelo, abordó las dificultades que enfrentan los docentes al momento de intervenir en estas situaciones. “Los profesores necesitan más facultades. Ellos hoy no se están pudiendo involucrar porque tienen la amenaza de la denuncia de la superintendencia”, sostuvo.

Frente a ese escenario, explicó que el proyecto apunta a fortalecer su rol dentro de las comunidades educativas. “En este proyecto, explícitamente, le entregamos a los docentes la facultad de que puedan tomar medidas inmediatas y obligatorias”, señaló.

Consultada por las diferencias surgidas durante la tramitación con sectores de Renovación Nacional, Arzola restó dramatismo a la situación. “Las diferencias en la interna no son como se ven afuera, son diferencias más bien en la forma que en el fondo”, dijo.

Finalmente, la ministra planteó que uno de los objetivos es modificar la percepción de los establecimientos respecto a la labor del Ministerio. “No queremos que sientan que el Ministerio de Educación es un obstáculo para todo lo que ellos hacen en el día a día”, concluyó.