El dardo de Manuel Monsalve al gobierno de Gabriel Boric: “Me hubiese gustado que la reacción fuera más equilibrada”

Fue uno de los hombres más fuertes de La Moneda, pero el 17 de octubre de 2024 su vida cambió radicalmente. Ese día, cerca de las 14.00, el vespertino La Segunda sacudió al mundo político al dar a conocer una denuncia en contra del entonces subsecretario del Interior por presunto abuso sexual.

Tras casi un año, Manuel Monsalve rompió el silencio. La exautoridad del gobierno de Gabriel Boric se encuentra actualmente con arresto domiciliario total en un departamento en Viña del Mar esperando que avance la investigación en su contra por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.

Ese mismo 17 en la tarde-noche, Monsalve dio un punto de prensa desde La Moneda donde comunicaba que dejaba su cargo. La situación provocó un verdadero terremoto al interior de la administración Boric, un gobierno que, desde el inicio de la campaña que los llevó a Palacio, levantó las banderas del feminismo. Y desde ese entonces, desde el gobierno han salido a desmarcarse de Monsalve.

En una entrevista con La Tercera, Monsalve criticó la reacción del Ejecutivo frente a la denuncia en su contra.

“Hay que ser más equilibrado. No en mi caso, en todos los casos. Soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar. Cualquier persona que se sienta víctima de un delito no solo tiene el derecho, sino la obligación de denunciar y tiene que ser investigado. Pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona que es acusada. Ese equilibrio es muy importante para el Estado de derecho. Me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada”, deslizó el exsubsecretario.

Consultado por qué no puso en antecedentes al Presidente Boric o a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá de los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano, Monsalve contestó que “yo no dejé de ejercer mi cargo. Está el sentido de prudencia, o sea, cuando uno va a hacer una denuncia que está consciente que va a generar un impacto enorme, uno tiene que tener ciertos elementos de juicio que le den seriedad a la denuncia”.

Mientras que frente a la pregunta de por qué no habló con el Presidente sobre la materia, el exsubsecretario señaló que fue “porque si iba a hablar con una autoridad siendo yo subsecretario del Interior, lo razonable es que hablara con la mayor cantidad de elementos de juicio en la mesa y no solo con supuestos”.