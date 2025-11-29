El alto impacto de TikTok en el Black Friday: Tráfico desde la red social aumentó un 450% en el último año

Además, se reportó un aumento significaativo en los usuarios y en las sesiones en comparación a la edición de 2024.

Este sábado se realizó el primer balance del Black Friday 2025, con una jornada inicial que registró cifras que superaron las expectativas del mercado.

Según la información de la Cámara de Comercio de Santiago, durante el primer día hubo un crecimiento del 51% en usuarios y un alza del 78% en sesiones respecto al año pasado.

Del mismo modo, recalcaron que la actividad de los usuarios fue intensa desde la madrugada, con un cliente que ingresa “más temprano y más decidido”, evidenciando una navegación mucho más directa hacia la compra.

Sin embargo, el incremento más relevante se registró en TikTok, con un crecimiento del tráfico de un 450% en comparación a 2024.

Por su parte, canales tradicionales como Google Ads han logrado duplicar sus usuarios, con una alta intención de compra.