Ejército toma acciones tras detectar a militares “desaseados, sin decoro y mal afeitados”

Una serie de normas debió adoptar el Ejército de Chile tras detectar malas conductas por parte del personal militar durante sus desplazamientos en la vía pública.

A través de la “Orden Guarnición N° 29” de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y Comando de Industria Militar e Ingeniería, según consignó La Tercera, la institución castrense recalcó una serie de disposiciones relacionadas con su presentación personal.

“La formación valórica y conductual de los integrantes de la Institución es correctamente impartida (…) en relación con el comportamiento dentro y fuera del cuartel, procesos de los cuales no es aceptable permitir su dilución, al transcurrir la carrera profesional”, indicaron.

En esa misma línea, agregaron que “en recurrentes inspecciones a instalaciones militares, como en la constatación de desplazamientos de personal institucional en la vía pública, se ha hecho frecuente observar evidentes transgresiones al uso del uniforme, así como un inadecuado empleo de vestimenta de civil para ingresar y transitar al interior de recintos militares, situaciones que afectan negativamente la imagen institucional”.

Entre las faltas del personal militar que fueron detectadas están el “uso incorrecto del uniforme, desaseado, incompleto o complementado con prendas y accesorios civiles ajenos a él”.

Por otro lado, se ha presenciado a personal militar en unidades “vistiendo tenidas de civil absolutamente inapropiadas al contexto que los cuarteles y reparticiones y ajenos a las actividades profesionales que se desarrollan en ellos”.

Pero no fue lo único, ya que también hubo errores respecto a andar “desaseados o mal afeitados” y la “circulación en la vía y transporte público, de personal militar vistiendo uniforme, sin observar normas de cortesía, decoro o apostura que esa condición exige”.