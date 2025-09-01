Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls o Marco Enríquez-Ominami: ¿Qué candidato logró conseguir más apoyos para la presidencia?

Dentro de ese contexto, se reveló que tres candidatos independientes lograron instalar su nombre en la papeleta presidencial tras superar los 35.361 patrocinios exigidos por la ley.

Este lunes el Servicio Electoral (Servel), dio a conocer la lista de candidaturas aprobadas y rechazadas para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

Dentro de ese contexto, se reveló que tres candidatos independientes lograron instalar su nombre en la papeleta presidencial tras superar los 35.361 patrocinios exigidos por la ley.

Así Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami estarán compitiendo a finales de año por la primera magistratura del país. Sin embargo, ¿quién de ellos logró juntar más respaldo ciudadano?

Según la información del Servel, MEO logró justificar 37.222 apoyos válidos; Harold Mayne-Nicholls 35.992; y finalmente, la gran sorpresa fue el denominado “profesor” Artés, quien superó a sus dos contendores, ingresando 37.854 patrocinios válidos que entregó de forma física ante el servel.