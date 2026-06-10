Duro golpe al Gobierno: Encuesta CEP revela desplome en el optimismo sobre la economía del país

Este miércoles se dio a conocer una nueva edición de la encuesta CEP, en la que se evaluaron distintos aspectos de la política del país.

Dos de las preguntas dicen relación con las expectativas económicas de la ciudadanía, las que registraron un duro golpe según el sondeo.

La primera planteaba: “¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?”.

Como respuesta, un 11% de los encuestados dijo que era buena o muy buena; un 43% sostuvo que era ni buena ni mala y un 45% que era mala o muy mala. La percepción positiva cayó 5 puntos porcentuales desde el sondeo de octubre pasado, cuando el ahora presidente José Antonio Kast lideraba las encuestas en la elección presidencial.

🔴 AHORA: #EncuestaCEP N°96 Un 43% de las personas califica la actual situación económica del país como “ni buena ni mala”. Estos son 7 puntos porcentuales más que en la medición de Sep-Oct 2025. → Transmisión: https://t.co/y9oQF3GdJ5 pic.twitter.com/Kcy0oBkkwI — El CEP (@cepchile) June 10, 2026

Un resultado más abrupto se produjo en la pregunta: “¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará?”.

Sobre esta, un 31% señaló que empeorará; un 32% que mejorará y un 33% que no cambiará. Lo llamativo es que el porcentaje de personas que cree que empeorará se duplicó desde el último sondeo, cuando solo un 15% creía eso.