Durán responde críticas por plazos en autorización del partido entre Colo Colo y Fortaleza: “No se impusieron condiciones a última hora”

En la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por los plazos en que se autorizó el partido. En ese contexto, subrayó: “Quisiera ser enfático en recalcar que las condiciones de seguridad impuestas al club organizador eran conocidas por este desde mucho antes de la dictación de este acto administrativo”.

Este lunes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, participó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara con el objetivo de aclarar su participación en los hechos ocurridos el 10 de abril. En particular, se refirió a sus funciones relacionadas con la autorización del partido de fútbol entre los equipos de Colo Colo y Fortaleza; la evaluación de los informes previos de Carabineros de Chile; la determinación de medidas de seguridad para su desarrollo; las acciones adoptadas durante el evento y, finalmente, la decisión de interrumpir el encuentro.

En ese contexto, el delegado presidencial abrió su intervención planteando los ejes que abordaría ante la comisión: el marco normativo que regula el rol de la Delegación Presidencial Regional en relación con los espectáculos deportivos —con especial énfasis en el fútbol profesional—; la regulación aplicable en materia de seguridad y orden público, tanto al interior de los recintos deportivos como en sus inmediaciones; y una cronología de los hechos, desde la solicitud de autorización del evento ingresada el 28 de marzo, hasta su realización el 10 de abril.

La cronología de Durán:

28 de marzo de 2025: Blanco y Negro S.A. ingresó la solicitud de autorización del evento deportivo ante la Delegación Presidencial, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en la ley. Además, el organizador se comprometió a realizar el sellado del estadio el día previo al partido, permitiendo así la revisión del recinto por parte de los organismos competentes.

31 de marzo de 2025: La delegación convocó a una reunión de coordinación interinstitucional, citando a Carabineros, Estadio Seguro, ANFP, municipios involucrados, el Ministerio de Transportes y al organizador. En esa instancia, el organizador presentó una primera modificación a la propuesta inicial, referida a aspectos no esenciales y sin relación con las medidas de seguridad estructural ya definidas.

3 de abril de 2025: Se llevó a cabo una segunda reunión de coordinación interinstitucional, con participación de todos los actores clave. El organizador ingresó una segunda modificación al cronograma, atendiendo observaciones surgidas en la reunión.

7 de abril de 2025: Se presentó una tercera y última modificación, que incorporó una adaptación relacionada con la activación comercial del evento.

8 de abril de 2025: La Delegación Presidencial reiteró, por correo electrónico, la solicitud de antecedentes pendientes, como el listado de personas autorizadas para ingresar elementos de animación.

9 de abril de 2025: Se dictó la resolución que clasificó el partido como de tipo A y se prohibió la venta de alcohol en el estadio.

10 de abril de 2025: Se emitió la resolución que autorizó la realización del partido. Además de las medidas de seguridad comprometidas por el organizador en su solicitud y los estándares establecidos para partidos de esta categoría, definiendo las siguientes medidas adicionales:

Remisión diaria de información sobre venta de tickets: El organizador debía enviar diariamente a Estadio Seguro y a la sección OS-13 de Carabineros el listado de entradas vendidas, con copia a la Delegación, para facilitar la verificación de personas sujetas a derecho de admisión.

Limpieza posterior al evento: El organizador debía realizar labores de aseo en los alrededores del recinto deportivo, incluyendo pasajes interiores aledaños.

Facilitación del control de acceso: Se exigió la instalación de mesas al interior del estadio para agilizar la revisión de bolsos y mochilas por parte del personal de seguridad.

Coordinación con actores locales: Se acordó una coordinación directa entre el jefe de seguridad del club organizador, Carabineros y el municipio respectivo para el control del comercio ambulante en las inmediaciones del estadio.

Infraestructura para control de tránsito: El organizador debía instalar rejas en calle Froilán Roa, con el fin de asegurar la efectividad de los desvíos de tránsito previamente definidos.

Refuerzo de seguridad en la zona del público visitante: Se instruyó al organizador disponer de al menos 10 guardias de seguridad con equipamiento reforzado.

Gestión de cortes de tránsito: Se estableció que el organizador debía coordinar con las autoridades competentes el corte de tránsito vehicular a partir de las 16:00 horas en ciertos puntos estratégicos.

Sobre estas medidas, Durán manifestó: “Quisiera detenerme en este punto para abordar una pregunta legítima que ha surgido tanto en la opinión pública como en esta Honorable Cámara: ¿por qué la autorización del partido se emitió el mismo día del encuentro? Quisiera ser enfático en recalcar que las condiciones de seguridad impuestas al club organizador eran conocidas por este desde mucho antes de la dictación de este acto administrativo”.

“En la solicitud del 28 de marzo, el club incorpora una propuesta de medidas de seguridad que fueron objeto de evaluación y acordadas favorablemente el día 3 de abril, durante la reunión de coordinación sostenida entre los distintos actores convocados”, aclaró.

En esa línea, describió que estas medidas fueron posteriormente reforzadas en los días siguientes, conforme a nuevas precisiones. Todas ellas fueron debidamente documentadas en actas y comunicaciones oficiales, y se entienden como vinculantes.

“La resolución emitida el 10 de abril no constituye un instrumento aislado ni sorpresivo, sino más bien el acto administrativo final que formaliza y consolida todo lo previamente coordinado. Dicho de otro modo, la resolución recoge íntegramente la totalidad de los acuerdos ya establecidos con anterioridad y les otorga el carácter jurídico-administrativo, cumpliendo con los plazos y requisitos legales para este tipo de autorizaciones. Por tanto, descarto categóricamente que se hayan impuesto condiciones extemporáneas o de última hora que generaran presiones inabordables para el club organizador”, enfatizó.

¿Qué paso el día del partido entre Colo Colo y Fortaleza?

Respecto a los hechos ocurridos previo y durante el duelo en el marco del campeonato de la Copa Libertadores, Durán explicó que se dispuso la presencia de la jefa de la Unidad de Fútbol en el estadio durante el desarrollo del evento, en este caso la profesional Constanza Barrera. Por su parte, Carabineros realizó la inspección del recinto sin observaciones que impidieran el inicio del encuentro deportivo.

A las 19:00 horas, en base a una primera información sobre un hecho ocurrido en las inmediaciones del estadio —y teniendo a la vista una primera hipótesis que apuntaba a un posible atropello—, se ordenó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, y posteriormente del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar), para investigar el hecho.

Cerca de las 19:05 horas, la delegación tomó conocimiento formal de la situación a través de la jefa de la Unidad de Fútbol, quien fue informada por el fiscal respectivo.

“Quiero hacer presente que la presencia del fiscal está prevista en la ley. Sin perjuicio de ello, en todos los partidos que tienen especial complejidad, nosotros como delegación enviamos una comunicación formal al fiscal jefe de la región —en este caso, la Fiscalía Regional Oriente— con el propósito de asegurar y garantizar la presencia del fiscal, cuestión que en este caso también ocurrió de manera preventiva”, recordó Durán.

Aproximadamente a las 19:15 horas, expuso que fue informado telefónicamente de la situación, momento en el que decidió trasladarse de forma inmediata al Estadio Monumental.

“Fui informado por parte de la encargada de la Unidad de Fútbol, Constanza Barrera, razón por la cual me dispuse de inmediato hacia el Estadio Monumental. Una vez que llegué al recinto, recopilé la mayor cantidad de antecedentes posibles respecto de los hechos”, señaló Durán en la comisión.

Al llegar, se reunió con Constanza Barrera, jefa de la Unidad de Fútbol; Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro; el mayor Nazar, oficial a cargo de los servicios policiales presentes en el estadio; y también conversó con Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, para revisar los protocolos y dispositivos dispuestos. Además, se contactó con los alcaldes de San Joaquín, La Florida y Macul, quienes estaban presentes al interior del recinto.

A las 21:45 horas, aproximadamente, la jefa de la Unidad de Fútbol tomó contacto con Carabineros en la caseta de operaciones para solicitar su opinión técnica respecto de la continuidad del partido, a la luz de los hechos ocurridos al interior del estadio.

“A propósito de esos hechos, la jefa de la Unidad de Fútbol conversó con el oficial a cargo de Carabineros con el propósito de evaluar la suspensión del partido. En ese momento se produce una discusión, en la que Carabineros opinan técnicamente que, efectivamente, procede la suspensión del encuentro. El club organizador y la Conmebol, en cambio, discuten la pertinencia de continuar el partido, incluso eventualmente sin público. Es en ese contexto que, en conversación con la jefa de la Unidad de Fútbol, instruyo expresamente que se dé término formal al partido”, reveló Durán.

Según el delegado presidencial, “el club organizador y la Conmebol sugieren que la instrucción se haga por escrito. Sin embargo, las condiciones materiales no lo permitían, por lo que le pido a la jefa de la Unidad de Fútbol, Constanza Barrera, que lo deje expresado de inmediato vía correo electrónico, con el propósito de garantizar que el partido se dé por terminado en ese momento”.

Precisó que esta decisión se adoptó en medio de la “suspensión temporal” del encuentro y de la invasión de la cancha por parte del público mientras aún se disputaba el partido.

“En ese contexto, dado que ahí sí concurrían las causales en virtud de las cuales se podía establecer, de manera taxativa, el término del partido, instruyo a Constanza Barrera que, a partir del informe verbal emitido por el oficial de Carabineros, se suspenda definitivamente el encuentro, independiente de la opinión de la Conmebol o del club organizador”, añadió.

Asimismo, deslizó la siguiente interrogante: “¿Por qué, si se sabía que había dos personas fallecidas, no se suspendió el partido antes de que comenzara? Esta pregunta ha sido expresada legítimamente de manera pública, no solo por honorables diputadas y diputados, sino también por distintos actores del debate”.

Al respecto, indicó que la delegación tiene efectivamente la facultad de suspender un espectáculo de fútbol profesional, pero solo bajo dos condiciones muy específicas. “Así lo establece expresamente el artículo 6° de la Ley 19.327, que señala que esta medida debe fundarse en dos requisitos copulativos: primero, que exista una afectación grave del orden público, y segundo, que exista un informe previo de Carabineros que así lo recomiende”.

En este caso, previo al inicio del encuentro, “no se verificaban tales condiciones. No había un informe de Carabineros que advirtiera una afectación grave del orden público. De hecho, incluso el informe de Carabineros que se emite ex post habla de incidentes específicos que estaban contenidos por la fuerza pública. Y segundo, no existía un informe que recomendara la suspensión ni elementos que permitieran hacerlo conforme a la ley”.

Por tanto, reiteró que suspender el partido en ese momento podía eventualmente generar consideraciones especialmente complejas. “Expresamente, no concurrían las condiciones legales para que el delegado pudiera suspender el partido. Y probablemente, si lo hubiese hecho, habría estado incurriendo en un incumplimiento de la ley. En estos momentos, uno tiene que poner en consideración miles de variables”.

Entre ellas, mencionó una señalada por especialistas en eventos deportivos: la complejidad de evacuar a 40 mil personas de un estadio sin contar con información suficiente respecto de la naturaleza específica de los trágicos hechos que habían ocurrido.

“Y segundo, quiero recordar que en el lugar se había constituido un fiscal que estaba desarrollando pericias que pueden ser decisivas para determinar las circunstancias de los hechos y, por supuesto, las responsabilidades. Sacar a 40 mil personas del estadio antes del inicio del partido, entre otras cosas, significaba que por el lugar donde habían ocurrido los hechos iban a circular al menos 15 mil personas, en el mismo punto en donde el fiscal estaba realizando pericias”, detalló.

Por tanto, sostuvo que esas fueron “consideraciones complejas y difíciles, que incorporan todas las variables humanas posibles, con el objetivo de no poner en riesgo el sitio del suceso y, por esa vía, garantizar la posibilidad de determinar con precisión las circunstancias que dieron origen a este hecho trágico que, estoy seguro, todos los que estamos aquí lamentamos”.