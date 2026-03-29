Duco respalda al rodeo en Rancagua y plantea trabajar con la federación en un plan de desarrollo

La ministra del Deporte asistió por primera vez al Champion de Rancagua y destacó el carácter tradicional de la disciplina. Además, afirmó que el rodeo es un deporte nacional y abrió la puerta a una coordinación con la federación para abordar aspectos técnicos y proyectar su desarrollo.

El rodeo sumó este domingo un gesto de respaldo desde el Gobierno. En su visita al Champion de Rancagua, la ministra del Deporte, Natalia Duco, no solo destacó el valor tradicional de la actividad, sino que además planteó la necesidad de avanzar en una relación más formal entre el Estado y la Federación del Rodeo.

La titular del Deporte llegó hasta la Medialuna Monumental para presenciar la jornada final del 77° Campeonato Nacional, en lo que fue su primera asistencia oficial a la principal cita corralera del país.

Desde ahí, Duco puso el acento en el carácter identitario del evento y en su capacidad de convocar a familias completas en torno a una tradición profundamente instalada en parte importante del país. Según señaló, la experiencia le dejó una impresión positiva por el ambiente, la masividad y el componente cultural de la jornada.

Pero su mensaje no se quedó solo en lo simbólico. Consultada por el papel que debería jugar el Ministerio del Deporte frente a esta disciplina, la ministra sostuvo que el rodeo tiene condición de deporte nacional y que, por lo mismo, se requiere abrir una conversación con sus organismos rectores.

En esa línea, planteó la idea de iniciar un trabajo conjunto con la Federación del Rodeo para conocer mejor su funcionamiento, revisar sus aspectos técnicos y explorar una hoja de ruta que permita proyectar su desarrollo en el tiempo.

La autoridad deslizó así una señal de disposición institucional hacia una actividad que suele generar debate, pero que mantiene una fuerte presencia en el calendario deportivo y tradicional chileno.

Duco también remarcó que su visita tuvo un componente personal de aprendizaje, al señalar que buscaba interiorizarse más en una disciplina que, a su juicio, combina deporte y tradiciones nacionales.