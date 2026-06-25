DT comenzó fiscalización a empresas recolectoras de residuos: Se busca verificar resguardo de la vida y salud de trabajadores

La Dirección del Trabajo (DT) dio inicio a una fiscalización a nivel nacional de las empresas recolectoras de basura.

La iniciativa busca verificar el resguardo de la vida y salud de peonetas y conductores de camiones que desarrollan labores de recogida de desechos de las ciudades.

El programa, además, nació de un acuerdo suscrito en diciembre de 2019 en una mesa técnica instalada por la Subsecretaría del Trabajo, en la cual participaron la Dirección del Trabajo y las Seremis de Salud, junto a las federaciones sindicales del sector: FENASINAJ, FEBARCHI, FENSITRAMBICH, FENAREUR Y FENASERCH.

En ese sentido, se contemplan 30 inspecciones a camiones en ruta y a una sucursal o base de las empresas fiscalizadoras durante todo junio.

La primera de las fiscalizaciones se realizó este lunes 22 de junio en La Florida, instancia donde se cursaron infracciones, ya que el vehículo no contaba con un “recipiente en condiciones óptimas para el agua potable y por no acreditarse la certificación de los zapatos de seguridad para los trabajadores”.

El director del Trabajo, David Oddó Beas, recalcó que los trabajadores deben tener “todas las medidas de resguardo de salud y seguridad que contempla la normativa vigente y, para ello, los equipos de la Dirección del Trabajo a lo largo de todo el país están en terreno, verificando que el cumplimiento por parte de los empleadores del rubro sea óptimo”.

Fiscalización a empresas de recolectores de basuras: ¿Qué se inspeccionará?

La institución detalló que las materias a inspeccionar son:

Provisión de agua potable.

Habilitación de servicios higiénicos y lugares para el consumo de alimentos a disposición de los trabajadores.

Que trabajadores cuenten con los elementos de protección personal necesarios.

Que trabajadores carguen pesos no superiores a los 25 kilos y estén resguardados de la radiación UV.

Que estén debidamente protegidas las partes móviles de maquinarias y equipos activados en los camiones.

También se fiscalizará que los recolectores “tengan protección frente a riesgos de enfermedades producto de las labores desarrolladas, para lo cual deben estar vacunados de acuerdo con el calendario y pautas establecidos por el Ministerio de Salud”.

En caso de infringir dichos aspectos, los empleadores se arriesgan a multas de entre 3 ($214.947) y 60 ($4.298.940) UTM.

Además de la sanción económica, “es posible suspender de inmediato las faenas del camión recolector fiscalizado en ruta cuando no haya agua potable para consumo y no cuenten los recolectores con zapatos de seguridad ni guantes de seguridad apropiados para riesgos mecánicos o químicos. La suspensión será levantada cuando sean subsanadas las infracciones”.