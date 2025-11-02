Dos personas mueren en accidente de tránsito en Pedro Aguirre Cerda: Iban a bordo de un BMW

El hecho se produjo en la intersección de Clotario Blest con Carlos Marx.

Durante este domingo se produjo un accidente en Pedro Aguirre Cerda, el que dejó a dos personas fallecidas y dos personas lesionadas.

Según lo informado por Radio Biobío, la situación se produjo cerca de las 01:00 horas de la madrugada, en la intersección de Clotario Blest con Carlos Marx.

En dicho lugar, colisionó un BMW con una camionera Nissan, que habrían circulado en direcciones opuestas.

Como consecuencia de la colisión, fallecieron los dos ocupantes del BMW, tanto el conductor como un acompañante.

Por otra parte, los dos ocupantes de la camioneta resultaron con heridas leves.