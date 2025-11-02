País policial

Dos personas mueren en accidente de tránsito en Pedro Aguirre Cerda: Iban a bordo de un BMW

Por CNN Chile

02.11.2025 / 09:53

{alt}

El hecho se produjo en la intersección de Clotario Blest con Carlos Marx.

Durante este domingo se produjo un accidente en Pedro Aguirre Cerda, el que dejó a dos personas fallecidas y dos personas lesionadas.

Según lo informado por Radio Biobío, la situación se produjo cerca de las 01:00 horas de la madrugada, en la intersección de Clotario Blest con Carlos Marx.

En dicho lugar, colisionó un BMW con una camionera Nissan, que habrían circulado en direcciones opuestas.

Como consecuencia de la colisión, fallecieron los dos ocupantes del BMW, tanto el conductor como un acompañante.

Por otra parte, los dos ocupantes de la camioneta resultaron con heridas leves.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Acoso sexual y hostigamiento: Las denuncias que pesan sobre el suspendido director del Hospital El Pino
Dos personas mueren en accidente de tránsito en Pedro Aguirre Cerda: Iban a bordo de un BMW
Apuñalan a varias personas en un tren en Inglaterra, según informó la policía
Inti-Illimani y el camino a 60 años de trayectoria: “Hemos querido recorrerlo recogiendo cosas de cada época y también creando cosas nuevas”
Accidente en Casablanca en ruta F-90 deja un muerto; conductor del camión involucrado se dio a la fuga
Encuesta Pulso Ciudadano: Jara lidera las presidenciales, seguida de Kast, tercero Parisi, cuarto Kaiser y quinta Matthei