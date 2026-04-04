Dos carabineros son detenidos en Valparaiso por presunta agresion sexual al interior de comisaria

Las diligencias están siendo lideradas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Dos funcionarios de Carabineros fueron detenidos durante esta jornada en Valparaíso, en medio de una investigación por un presunto delito de agresión sexual ocurrido al interior de un recinto policial.

El hecho habría tenido lugar en la Octava Comisaría, ubicada en el cerro Florida, donde —según los primeros antecedentes— uno de los uniformados es acusado directamente del ataque, mientras que el segundo fue aprehendido por su eventual participación en calidad de encubridor.

Las diligencias están siendo lideradas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

“A solicitud del Ministerio Público, las primeras diligencias están a cargo de la Brisex de Valparaíso, pero no tenemos nada que aportar ya que están en pleno desarrollo y se remitirán los resultados al fiscal de la causa una vez finalizado”, sostuvo la instittución tras ser consultados por CNN chile.

En paralelo, Carabineros informó la desvinculación de dos funcionarios presuntamente involucrados en los hechos, quienes fueron dados de baja tras ser denunciados por un hecho que reviste carácter de delito.

Junto con ello, se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas, mientras la institución reiteró su rechazo a cualquier conducta que se aparte de sus principios y aseguró que no se tolerarán acciones contrarias a la normativa vigente.