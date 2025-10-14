Dorothy Pérez en ENADE: “Es difícil que cualquier Gobierno le de más presupuesto a la institución que lo va a controlar”
Por CNN Chile
14.10.2025 / 12:20
La jefa de la Contraloría General de la República remarcó que en la institución están destinando sus recursos al mayor uso de tecnología y a destinar más personal a la línea de trabajo para así rendir más.
En el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), estuvo presente la jefa de la Contraloría General de la República (CGR), Dorothy Pérez.
En medio de su discurso, mostró un gráfico con la variación del presupuesto que ha experimentado la Contraloría respecto al servicio público, denotando que a medida que ha crecido el aparato público, ha disminuido el presupuesto del ente contralor.
“Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender a través de la función pública, pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea”, señaló la contralora.
“Ese presupuesto ínfimo, chiquitito, que casi no se ve, es el presupuesto nuestro -haciendo alusión a una parte del gráfico-. Pero no vine aquí a pedirles presupuesto a ustedes, ni a que presionen a nadie, ni tampoco voy al Congreso a pedir presupuesto”, añadió.
En ese momento, Pérez afirmó que “es difícil que cualquier gobierno, de cualquier época, pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema evidente”.
Y comentó que en el organismo están utilizando “más tecnología para poder controlar con la misma gente que tenemos y estamos redistribuyendo mejor al personal y haciendo mejor gestión interna, destinando más personal a la línea de trabajo y menos personal a acompañarme a mí. De esa forma estamos rindiendo más”.
La intervención de Dorothy Pérez se puede ver aquí:
