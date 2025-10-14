Dorothy Pérez defiende fiscalización de licencias médicas: “Esto no lo hicimos contra los funcionarios públicos”

La contralora recalcó que iniciaron las fiscalizaciones porque "muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban".

La contralora Dorothy Pérez expuso este martes en una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), organizada por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

En su presentación, la encargada de la Contraloría relató el trabajo que han hecho en los últimos meses, y destacó las fiscalizaciones que detectaron masivas irregularidades en el aparato público.

Es así, que se detuvo en las situaciones que detectaron con funcionarios públicos que hicieron mal uso de sus licencias médicas.

Sobre este punto, aseguró que “creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias”.

“Quiero hacer presente que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real”, añadió.

En esa misma línea, acotó que “este trabajo tampoco lo hicimos en contra de los funcionarios públicos. Lo hicimos precisamente porque muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos”.