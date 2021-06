Cuatro nuevos constituyentes electos serán los invitados de una nueva edición de Aquí se Debate, el programa de CNN Chile que ha permitido profundizar en las propuestas para la nueva Carta Magna.

Entre las participantes está la constituyente mapuche, profesora y parte de la comunidad de Lefweluan de Traiguén, Elisa Loncon. También se hará presente la científica Cristina Dorador, quien representa al distrito 3 por un cupo del Movimiento Independientes del Norte.

Por el lado de los hombres, estará Benito Baranda (Independientes No Neutrales), fundador de la ONG América Solidaria y ex director social del Hogar de Cristo entre 1991 y 2011. Por último, también participará el ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga (UDI).

Los cuatro invitados expondrán y analizarán sus principales temas a trabajar en la redacción de la nueva Carta Fundamental.

Aquí se Debate no será transmitido este jueves, sino que el sábado a las 22:30 horas, de manera excepcional.