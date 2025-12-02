Doble homicidio en barrio Meiggs: Transacción fallida de drogas terminó con dos hombres acribillados

Dos hombres murieron tras recibir múltiples disparos en una presunta negociación de drogas que se quebró en plena vía pública. El OS9, Labocar y el ECOH investigan el ataque.

Un doble homicidio estremeció al barrio Meiggs durante la noche de este domingo, luego de que dos hombres fueran acribillados en la intersección de Exposición con Blanco Encalada, en la comuna de Santiago. La primera hipótesis apunta a una transacción fallida vinculada al tráfico de drogas.

Según los antecedentes preliminares, las víctimas llegaron en un vehículo para concretar un intercambio. Uno de ellos se acercó a un segundo automóvil, donde ocurrió el quiebre de la negociación.

Tras intentar escapar, logró volver al auto en el que había llegado, pero en ese momento los ocupantes del segundo vehículo dispararon contra ambos sujetos.

El conductor del automóvil atacado intentó avanzar por Blanco Encalada hacia Claudio Gay. Solo alcanzó unos metros antes de recibir nuevos disparos. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

“Personal de Carabineros halló dos cuerpos de hombres adultos con evidentes impactos balísticos que les produjo la muerte”, informó el mayor David Cortés, jefe operativo nocturno en el sector. La policía resguardó ambos puntos del ataque y contactó a la Fiscalía.

El Ministerio Público instruyó la presencia del OS9 y Labocar para realizar peritajes, además del trabajo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que analiza cámaras de seguridad del sector para identificar a los autores.

Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de las víctimas, y la Fiscalía mantiene diversas líneas para esclarecer el origen del ataque y el vínculo con redes de narcotráfico.