Plan llegó a las 90 enfermedades cubiertas: ¿Cuáles son las nuevas patologías que se sumaron al GES?

Además de la incorporación de tres nuevas enfermedades, se anunció una mejora a las canastas de 11 problemas de salud ya cubiertos, tales como los medicamentos de alto costo para fibrosis quística.

Este lunes, el gobierno dio a conocer las tres nuevas patologías que se suman al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES).

De esta forma, se elevan a 90 los problemas de salud cubiertos por el plan, lo que significará una inversión adicional de $100 mil millones anuales.

El presidente Gabriel Boric destacó el avance en la cobertura de salud, afirmando que el GES es una iniciativa que “no discrimina, que justamente materializa en una política pública la promesa de igualdad que, por lo menos a nosotros como gobierno progresista, nos inspira”.

“Independiente de si las personas están en Fonasa o isapre, por el solo hecho de ser chilenos tienen derecho y acceso al tratamiento. No importa en qué lugar del territorio estén, en lugares en donde no hay suficientes especialistas, en lugares donde hay dificultades de acceso, también se garantiza el acceso a la salud, porque la salud tiene que ser un derecho de las personas y las comunidades sin importar el tamaño de la billetera de la familia”, agregó.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo que “la evolución del GES, desde 25 problemas de salud el 2005 hasta los 90 actuales, no ha sido arbitraria. Cada incorporación se fundamenta en una metodología rigurosa establecida por ley y que considera criterios basados en estudios, en la eficacia y efectividad de las intervenciones, capacidad real de implementación y preferencias sociales expresadas mediante solicitudes ciudadanas”.

¿Cuáles son las nuevas enfermedades que entraron al GES?

Cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años (Problema 90): con terapia farmacológica y apoyo psicológico. Aborda el principal factor de riesgo evitable para cáncer y múltiples enfermedades crónicas.

Tratamiento tras el alta por cirrosis hepática (Problema 88): Es una de las principales causas de muerte que hasta ahora carecía de cobertura GES. Cierra una brecha crítica en continuidad de cuidados.

Tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave (Problema 89): Es una respuesta directa al aumento de la carga en salud mental infantil y a la necesidad de intervenciones oportunas en cuadros de alto riesgo.

¿Qué nuevos tratamientos serán cubiertos por el GES?

Junto con la incorporación de las tres nuevas enfermedades al GES, también se anunció una mejora a las canastas de 11 problemas de salud ya cubiertos. Entre ellos se cuentan: