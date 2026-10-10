Ataque a tiros deja dos muertos y un adolescente herido en Cerro Navia: ECOH indaga el móvil

Dos hombres murieron y un adolescente resultó herido tras un ataque a disparos registrado durante la tarde del viernes en Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de los pasajes Rodas y Niasa, donde desconocidos que se movilizaban en vehículos dispararon contra un grupo de personas en plena vía pública.

Un joven de 18 años murió en el lugar tras recibir múltiples impactos balísticos. Una segunda víctima, de 39 años, fue trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde posteriormente falleció.

Un adolescente también resultó herido y debió ser intervenido quirúrgicamente en el mismo recinto asistencial. De acuerdo con la PDI, se mantiene fuera de riesgo vital.

La Brigada de Homicidios Centro Norte y equipos especializados de la PDI levantaron abundante evidencia balística en el sitio del suceso, mientras la Fiscalía ECOH trabaja para establecer la dinámica del ataque e identificar a sus responsables.

La fiscal Rocío Cubillos señaló que, debido a la etapa inicial de la investigación, no se descarta ninguna hipótesis respecto del móvil, entre ellas la existencia de un conflicto previo o un eventual enfrentamiento entre grupos.