DMC emite alerta por vientos de hasta 100 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registrará desde la tarde de este lunes 12 de octubre hasta la madrugada del miércoles 14 de octubre.

¿Qué sectores afectará?

La condición, asociada a una corriente en chorro, afectará a sectores de la cordillera de la Costa, la precordillera occidental, la precordillera del Alto Loa, la precordillera del salar y la cordillera de la región de Antofagasta.

Respecto de la intensidad del viento, la DMC pronostica velocidades de entre 60 y 100 km/h en las zonas mencionadas.

Junto con ello, el organismo advierte sobre la posibilidad de que se desarrollen tormentas de arena,