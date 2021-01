Comenzaron las disputas por las 345 municipalidades a lo largo del país. El 11 de abril habrá alcaldes que dejarán sus puestos, otros que los perderán y nuevos rostros.

El pasado jueves, dio el sí definitivo. Sus recorridos por las calles tras ocho años como concejal de Santiago lo convencieron de ir por más. El abogado PPD, Alfredo Morgado, se suma a la pelea por la comuna que lidera actualmente Felipe Alessandri.

“Felipe no ha tenido una adecuada visión de cómo enfrentar lo que son las realidades sociales de la comuna”, señaló Morgado respecto a la gestión del actual jefe comunal.

Cuatro años no exentos de polémicas al mando del Municipio de Maipú, pero período que quiere extender por cuatro más. Esta vez Cathy Barriga deberá enfrentar, entre otros, a Alejandra Bustamante, candidata de la DC.

“Creo que esta ha sido una administración nefasta para la comunidad”, condenó Bustamante. Mientras, la ex chica Mekano busca ser reelegida por los maipucinos.

En Viña del Mar, las mujeres serán las protagonistas de la elección municipal. La ex diputada, Andrea Molina representa a Chile Vamos. Su rival, Macarena Ripamonti de RD, también busca ser una nueva alternativa para la municipalidad.

“Represento la unidad y con un nuevo estilo de gestión doy garantía que construiremos juntos una comuna con mayor representación ciudadana”, adelantó el ex rostro de televisión. Mientras, Ripamonte asegura que trabaja junto a organizaciones sociales y personas que nunca habían participado en política.

Sabe que los prejuicios pueden ser un enemigo en su campaña por ser alcaldesa de Macul. Pero Savka Pollak atendió un llamado que le impuso el desafío. Será la carta de Chile Vamos y competirá con Gonzalo Montoya, el alcalde que irá a la reelección.

“Me he enfrentado toda la vida a que me digan que no soy del lugar del que quiero ser”, sostuvo la ex presentadora de televisión.

La salida de Joaquín Lavín de la Municipalidad de Las Condes reconfiguró el tablero para el 11 de abril. La UDI Daniela Peñaloza asumirá el desafío de mantener esta comuna en manos de Chile Vamos. En tanto, desde la oposición, Nicolás Preuss de la DC intentará quitarle un bastión emblemático al oficialismo.

“Hay una oportunidad para entregar un proyecto integrador, que se preocupe por el impacto medioambiental del municipio”, afirmó la carta de la falange.

Caras nuevas y otras conocidas, que buscarán alzarse como los nuevos alcaldes en las masivas elecciones del próximo 11 de abril.