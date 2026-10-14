Directora de Conaf advierte falta de planes de manejo en parques nacionales y SBAP proyecta un aumento inédito de visitas

Aída Baldini, directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y Tomás Saratscheff, director nacional Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entregaron sus palabras de bienvenida en el VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. Ambos se refirieron al traspaso de las áreas silvestres protegidas del Estado al SBAP en marzo de 2027.

“No hay plan de manejo”

Baldini pidió concentrar los esfuerzos en los parques nacionales, a los que definió como “el corazón de la conservación”, por su aporte al bienestar humano más allá del turismo. Advirtió que a estos espacios les faltan muchos recursos, en particular para elaborar planes de manejo. “Como no hemos logrado tener los planes de manejo, estamos poniendo un freno de mano al desarrollo“, afirmó, en referencia al país, las regiones y las comunidades aledañas.

Explicó que este instrumento funciona como una guía para definir zonas turísticas, áreas intangibles, senderos, usos múltiples y concesiones. Además, recordó su primer trabajo como guardaparque en el Parque Nacional Chiloé, cuando se cruzaba en bote, y destacó que hoy las comunidades cercanas tienen mejor calidad de vida, con acceso a educación y salud.

Un legado “con poquita plata”

Sobre el traspaso, la directora señaló que Conaf entregará las áreas silvestres “con poquita plata, como se ha administrado siempre”. Destacó que los guardaparques construyeron senderos y guarderías, y que hoy cuentan con fondos de gobiernos regionales, como en Llanos de Challe y Magallanes, aunque “no es suficiente”. Indicó que Conaf dejará un legado en conservación y “poquito en turismo”, área que podrá potenciar el SBAP, ya que su ley le permite conseguir mayores fondos.

Más visitantes en la próxima década

Saratscheff afirmó que el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, terrestres y marinas, públicas y privadas, se construirá con orgullo de país, foco en los guardaparques e innovación. “Los guardaparques son a la conservación como los profesores son a la educación“, sostuvo. Añadió que la Ley 21.600 mandata integrar a la sociedad en la gestión de estas áreas, con reglas claras y con las comunidades portal como aliadas.

El director proyectó que los cambios tecnológicos y sociales de la próxima década traerán más bienestar y tiempo libre, por lo que las áreas protegidas serán mucho más visitadas. Esto, advirtió, plantea al Estado el desafío de enfrentar un cambio “nunca antes visto” en la curva de visitación.

Un mensaje desde el Parque Alerce Costero

Tras los discursos, el encuentro presentó un mensaje narrado por una voz que se describe como testigo de 5000 años en el Parque Alerce Costero. El relato reflexionó sobre la diversidad de la vida y la relación entre las especies: “Todos estamos en todo, todos cuidamos de todos“.