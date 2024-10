Director de la PDI descarta recomendación sobre citar como imputada a Irina Karamanos

Por Carlos Pizarro 03.10.2024 / 21:22

Eduardo Cerna negó que desde la institución hubieran conminado a otras autoridades a citar a declarar a la ex primera dama, y menos en alguna calidad en particular, asegurando "no saber" de dónde surgieron los hechos denunciados en una publicación.