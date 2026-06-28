May Chomalí asume “desorden” en hospitales y compromete activar segundo prestador automático en el GES

“Me encontré con cosas muy buenas (…), pero en otras áreas de verdad que me sorprendí. Era peor de lo que esperaba en términos de cumplimientos en los compromisos de gestión, en el orden de los hospitales”, reconoció de entrada la ministra de Salud, May Chomalí, al abordar el estado de la red pública. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la secretaria de Estado realizó un crudo diagnóstico de la administración hospitalaria y delineó las prioridades de su gestión para el resto del período, apuntando a la eficiencia frente a los ajustes presupuestarios.

La titular del Ministerio de Salud (MINSAL) admitió que la disciplina interna se ha ido deteriorando con el tiempo, manifestando que falta gobernanza en las redes hospitalarias. “Lo que veo es que durante todo este tiempo estamos midiendo, midiendo, midiendo, y de repente empezamos cada vez con peores resultados desde el punto de vista de la gestión”, planteó. En esa línea, aseguró que busca recuperar la disciplina y dejar como legado un ordenamiento en la forma en que los recintos ejecutan sus recursos.

Respecto a los polémicos recortes de fondos que han acusado gremios como el Colegio Médico, Chomalí desestimó que exista un impacto directo en la atención y respaldó la política de contención impuesta por el Ministerio de Hacienda. “El ministro Quirós lo que nos solicitó (…), nos pide, traten de ser más eficientes y gasten lo mismo que el año pasado. No le estoy pidiendo que gasten menos”, explicó la autoridad, quien garantizó que los hospitales no verán afectada la atención de las personas si mantienen el nivel de gasto previo, compensando los incrementos con ahorros en licencias médicas falsas, contratos y compras centralizadas.

Finalmente, la ministra se fijó metas de modernización para el Sistema de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), hoy conocido como Garantías Explícitas en Salud (GES). Su principal desafío será dejar implementada la “activación automática del segundo prestador” para aquellos pacientes cuyas garantías de tiempo se encuentren retrasadas. “Para poder hacer eso, necesitamos mejorar nuestra red de segundos prestadores”, detalló Chomalí, revelando que ya lograron expandir de 22 a 79 los convenios con prestadores privados en casi todas las regiones del país para viabilizar la medida.