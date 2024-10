Presidente Boric por acusaciones contra Irina Karamanos: “No me cabe duda que serán descartadas, pero que se investigue todo”

En una entrevista, el presidente dijo no tener duda que la acusación “no tiene asidero, pero que se investigue”. “Hoy ella no es mi pareja, pero va a colaborar en todo lo que sea necesario y yo también si fuera necesario en cualquier cosa”.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric se refirió a las acusaciones en contra Irina Karamanos, afirmando que no le cabe duda que serán “descartadas”, pero “que se investigue todo”.

Según consignó El Mostrador, la Policía de Investigaciones (PDI) detectó cinco abonos sospechosos que habría realizado la antropóloga a la cuenta de la Fundación ProCultura, todo esto en medio de la campaña presidencial de Boric en 2021.

¿Qué dijo el presidente sobre las acusaciones contra Irina?

En conversación con Radio FM Quiero, el presidente abordó las acusaciones contra su expareja. “Tengo la tranquilidad y duermo plenamente tranquilo de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga yo (…), así que se investigue todo lo que haya que investigar”, dijo.

“De lo que se habla es de una sospecha, esa sospecha a mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero reitero que lo que yo diga no es suficiente, esto por supuesto que es caiga quien caiga, partiendo por mí. O sea, acá nadie, nadie, sea cercano, lejano, más o menos, va a tener ningún tipo de privilegio en esto”, agregó.

En esta línea, aseguró que “confía plenamente” en Irina Karamanos, quien va a colaborar totalmente en “todas las diligencias que sean necesarias”. “Que se investigue todo. Yo por lo menos estoy totalmente tranquilo (…), no tengo ninguna duda de que no tiene asidero (la acusación), pero que se investigue”.

“Ella hoy no es mi pareja, pero va a colaborar, no me cabe ninguna duda, en todo lo que sea necesario, y yo también si fuera necesario en cualquier cosa, porque en esto hay que ser muy transparente, eso es lo más importante, transparencia, que la gente esté tranquila. Los que tratan de empatar que sigan en esta pelea solos”, cerró.

Noticia en desarrollo…