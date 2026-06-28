Paula Forttes advierte por rezago institucional ante crisis demográfica: “Chile envejeció, pero las instituciones no”

Una fuerte crítica a la falta de anticipación del Estado frente al cambio demográfico planteó Paula Forttes, encargada del área de envejecimiento y cuidados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). La experta analizó en Influyentes de CNN Chile la compleja combinación entre el acelerado envejecimiento de la población y la crisis de natalidad local, asegurando que el país se encuentra ante una “crónica de algo que iba a suceder y de lo cual no nos hemos hecho cargo”.

Forttes cuestionó que la reciente comisión gubernamental Chile Renace, creada para abordar la baja natalidad, no incorpore orgánicamente la realidad de la vejez. “El gobierno tenía la oportunidad de abordar el tema de la transformación demográfica. (…) Creo que ese mismo enfoque de mirarlo transversalmente de sectores, de territorios, etcétera, debiera darse en una mirada más completa”, afirmó. Según su análisis, el diseño institucional sigue respondiendo a un país joven. “Chile envejeció, pero las instituciones no han envejecido”, remarcó la especialista.

En el plano laboral y social, la investigadora llamó a derribar los mitos del edadismo y a flexibilizar las estructuras para que la población mayor se mantenga activa y con un propósito de vida. “Si nosotros seguimos excluyendo a la población mayor, que hoy día no solo envejeció, tiene más años de esperanza de vida, sino que está mucho mejor (…). No es posible que el país siga creciendo si no establece políticas de incorporación seria”, advirtió Forttes, recordando que para el año 2030 las personas mayores representarán a uno de cada tres chilenos.

Finalmente, respecto a la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, la exdirectora de SENAMA apuntó al bajo financiamiento que hoy restringe estas políticas públicas y al impacto de género que esto conlleva. “Lo que están planteando es llegar a 75 mil familias con el programa Chile Cuida (…) y eso no es un sistema de cuidado, eso es una buena cobertura para un programa”, sentenció. Forttes enfatizó que las mujeres siguen asumiendo esta carga de manera desproporcionada en la informalidad del hogar, lo que detiene sus proyectos de vida y termina presionando a la baja las tasas de natalidad.