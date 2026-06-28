Cadem: Kast sube a 41% de aprobación y Claudio Alvarado lidera el ranking de ministros mejor evaluados

La encuesta Plaza Pública Cadem N°667, publicada este 28 de junio, registró que un 41% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras un 53% la desaprueba, cifra que retrocede 2 puntos respecto a la medición anterior. Con este resultado, el mandatario cierra el mes con un promedio de 42% de aprobación, tres puntos por sobre mayo.

Los mayores incrementos en la valoración presidencial se observan entre hombres (48%, +3pts), jóvenes de 18 a 34 años (27%, +3pts), estratos bajos (40%, +4pts), habitantes de regiones (43%, +4pts) y personas identificadas con el centro político (35%, +8pts) y la derecha (82%, +3pts).

Movimientos en la evaluación ministerial

En materia de gabinete, Claudio Alvarado (54%) e Iván Poduje (53%, -1pto) encabezan el listado de ministros mejor evaluados, mientras Jorge Quiroz es percibido como el más influyente, con un 54% (+1pto).

La medición también detectó retrocesos significativos entre quienes lideraban la aprobación el mes anterior: José García Ruminot cayó a 51% (-6pts), Daniel Mas a 47% (-10pts) y May Chomali a 45% (-12pts). En el extremo opuesto, los ministros peor evaluados son Tomás Rau (36%, -12pts), Francisco Undurraga (36%, -10pts), Judith Marín (36%, -8pts) y Natalia Duco (32%, -3pts).

Mayoría respalda juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves

En el ámbito de seguridad y justicia penal juvenil, un 76% de los encuestados considera que las personas entre 14 y 17 años que cometen delitos graves deberían ser juzgadas como adultos. Un 36% se manifestó a favor de bajar la edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años, mientras que un 42% opina que la edad mínima para ser juzgado como adulto debería establecerse en los 14 años.

Respecto a las causas de la delincuencia juvenil, un 51% señala a las familias como las principales responsables de que adolescentes participen en delitos graves, mientras que la medida considerada más efectiva para reducir este fenómeno es la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil, con un 29% de las preferencias.